अक्षय कुमार ने शेयर किया खतरनाक स्टंट Video, बोले- 'एक्शन से भरी है लाइफ'

नई दिल्ली: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार ने रोहित शेट्टी की फिल्म 'सूर्यवंशी' के बिहाइंड द सीन एक्शन दृश्यों की झलक दिखाई. अक्षय ने ट्वीट किया कि जिस दिन से अभिनय मेरी किस्मत बन गई, एक्शन मेरी लाइफलाइन (जीवनरेखा) बन गया. 'सूर्यवंशी' में विशुद्ध एक्शन आपको बताएगा कि मुझे अंदर से अभी भी यह रोमांचित क्यों करता है.

इस पोस्ट के साथ एक वीडियो डाल गया है, जिसमें अक्षय कार और बाइक का पीछा करने के साथ ही हेलीकॉप्टर से लटकने जैसा हैरतअंगेज स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जबकि रोहित उन्हें निर्देशित कर रहे हैं.

From the day acting became my destiny, action has been my lifeline. Pure, unadulterated action in #Sooryavanshi will tell you’ll why it still fires up my core #RohitShetty @karanjohar #KatrinaKaif @RSPicturez @RelianceEnt @dharmamovies #CapeofGoodFilms pic.twitter.com/6UkGA7ivPL

