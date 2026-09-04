‘हैवान’ में आखिरी बार नजर आएंगे कॉमेडी किंग असरानी, अक्षय कुमार ने शेयर किया विदाई शॉट; लिखा- ‘आपके जैसा कोई नहीं...’

Akshay Kumar Remembers Asrani: दिवंगत कॉमेडी दिग्गज असरानी की आखिरी फिल्म 'हैवान' उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. 84 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था. आज भले ही कॉमेडियन हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी और हंसी का अंदाज एक बार फिर पर्दे पर नजर आने वाला है.
फिल्ममेकर प्रियदर्शन की अपकमिंग फिल्म ‘हैवान’ की रिलीज से पहले इसमें विलेन की भूमिका निभा रहे अक्षय कुमार ने असरानी के साथ का एक सीन शेयर किया और इस दिग्गज एक्टर की याद में एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा. उन्होंने लिखा, 'उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता.'
शुक्रवार को अक्षय ने इंस्टाग्राम पर अपनी आने वाली फिल्म 'हैवान' का एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया है. इस वीडियो में दिवंगत एक्टर असरानी और शारिब हाशमी के बीच एक बेहद मजेदार बातचीत दिखाई दे रही है. जब शारिब ने उनका नाम पूछा, तो असरानी के किरदार ने जवाब दिया, 'हुसैन'. इस पर शारिब ने उनके सरनेम के बारे में पूछते हुए कहा, 'आगे पीछे कुछ है नहीं क्या?' तो असरानी के किरदार ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, 'पीछे हवलदार है और आगे आप हैं.'
वहीं, इस क्लिप को शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, 'यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस लेजेंड के साथ काम करने और उन्हें 'हैवान' में अपना आखिरी शॉट देते हुए देखने का मौका मिला. आपकी याद आती है, असरानी जी... आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता.'
अक्षय कुमार की इस पोस्ट पर फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में दिग्गज एक्टर को याद किया और अपनी भावनाएं शेयर कीं. एक यूजर ने लिखा, 'वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि असरानी जी भी इस फिल्म में होंगे.' एक अन्य ने कमेंट में लिखा, 'वह अपने समय के असली हीरा थे.' वहीं, एक और यूजर ने लिखा, 'हम हमेशा आपको याद करेंगे, असरानी जी..' एक अन्य ने कमेंट में लिखा, 'वह सचमुच एक लेजेंडरी कलाकार थे.'
असरानी और अक्षय कुमार ने एक साथ कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. इस हिट लिस्ट में 'हेरा फेरी' (2000), 'आवारा पागल दीवाना' (2002), 'गरम मसाला' (2005), 'दीवाने हुए पागल' (2005), 'भागम भाग' (2006), 'फिर हेरा फेरी' (2006), 'भूल भुलैया' (2007), 'वेलकम' (2007), 'दे दना दन' (2009), 'खट्टा मीठा' (2010) और 'भूत बंगला' जैसी कई यादगार फिल्में शामिल हैं.
'हैवान' साल 2016 में आई प्रियदर्शन की हिट मलयालम फिल्म 'ओप्पम' की आधिकारिक हिंदी रीमेक है, जिसमें मूल रूप से मोहनलाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इस वर्जन में सैफ अली खान एक ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक छोटी बच्ची की रक्षा करता है, जबकि अक्षय कुमार एक खतरनाक साइकोपैथ के रूप में उनके पीछे पड़े हैं. फिल्म में बोमन ईरानी, सैयामी खेर, श्रिया पिलगांवकर, राजपाल यादव और शारिब हाशमी भी महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे.
मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक दशक से भी अधिक समय के बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान के स्क्रीन पर फिर से एक साथ आने का प्रतीक है. दोनों को आखिरी बार साल 2008 में आई एक्शन फिल्म 'टशन' में एक साथ देखा गया था. थ्रिलर और इमोशन से भरपूर फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है.