Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘हैवान’ में आखिरी बार नजर आएंगे कॉमेडी किंग असरानी, अक्षय कुमार ने शेयर किया विदाई शॉट; लिखा- ‘आपके जैसा कोई नहीं...’

Akshay Kumar Remembers Asrani: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन लेजेंड असरानी की आखिरी फिल्म 'हैवान' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. एक्टर अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत कॉमेडी किंग असरानी के अंतिम शॉट का वीडियो शेयर कर भावुक पोस्ट लिखा-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 04, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:50 PM IST
‘हैवान’ में आखिरी बार नजर आएंगे कॉमेडी किंग असरानी, अक्षय कुमार ने शेयर किया विदाई शॉट; लिखा- ‘आपके जैसा कोई नहीं...’
Image Credit: असरानी का आखिरी शॉट देख भावुक हुए अक्षय कुमार

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘हैवान’ में आखिरी बार नजर आएंगे कॉमेडी किंग असरानी, अक्षय ने शेयर किया विदाई शॉट
2
3
4
5