वेटरन एक्टर असरानी के अचानक निधन हो जाने से इंडस्ट्री में शोक का माहौल हो गया है. 84 की उम्र में इस एक्टर ने दिवाली के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है. वहीं कई फिल्मों में उनको को-स्टार रह चुके एक्टर अक्षय कुमार ने एक्टर के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर पोस्ट शेयर किया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:53 AM IST
84 साल की उम्र में एक्टर असरानी का निधन, अक्षय कुमार के साथ इन फिल्मों आए थे नजर, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर याद की पहली मुलाकात

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने वेटरन एक्टर असरानी के निधन पर गहरा शोक जताया है. अक्षय ने कहा कि असरानी की प्रजेंस ने उनके करियर और फिल्म इंडस्ट्री, दोनों पर गहरा प्रभाव डाला. दोनों एक्टर्स एक क्लोज बोन्ड शेयर करते थे और दोनों ने फैंस को कई ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्मों साथ में दी हैं. उनकी अपकमिंग फिल्में, भूत बंगला और हैवान, जैसी फिल्मों में ये जोड़ी फिर से साथ में नजर आने वाली थी

 

 

अक्षय कुमार हुए भावुक 
एक्टर के निधन की खबर से भावुक हुए अक्षय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो एक्टर के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर रहे हैं. अक्षय ने लिखा, ‘असरानी जी के निधन पर मैं दुख से निशब्द हूं. एक हफ्ते पहले ही फिल्म 'हैवान' की शूटिंग के दौरान हमने एक-दूसरे को गले लगाया था. बहुत प्यारे इंसान थे... उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी. मेरी सभी बेहतरीन फिल्मों 'हेरा फेरी' से लेकर 'भागम भाग', 'दे दना दन', 'वेलकम' और अब हमारी नई रिलीज न हुई 'भूत बंगला' और 'हैवान' तक... मैंने उनके साथ बहुत कुछ किया और सीखा. हमारी इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़ी दुख की खबर है. भगवान आपको आशीर्वाद दे असरानी सर, हमें हंसने के लाखों कारण देने के लिए. ओम शांति.’

 

fallback

 

निधन से पहले आखिरी पोस्ट
एक्टर असरानी ने अपने निधन से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं. जिसमें उन्होंने एक रंगोली के ऊपर जलते दीयों की तस्वीर फिर से पोस्ट की, जिस पर ‘हैप्पी दिवाली’ लिखा था. उनके अचानक निधन से कुछ घंटे पहले की गई इस लास्ट पोस्ट ने फैंस और को- एक्टर्स को काफी भावुक कर दिया है. उनका यह भाव उनकी गर्मजोशी, विनम्रता और दर्शकों के साथ उनके रिश्ते की याद दिलाता है.

