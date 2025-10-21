84 साल की उम्र में एक्टर असरानी का निधन, अक्षय कुमार के साथ इन फिल्मों आए थे नजर, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर याद की पहली मुलाकात

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने वेटरन एक्टर असरानी के निधन पर गहरा शोक जताया है. अक्षय ने कहा कि असरानी की प्रजेंस ने उनके करियर और फिल्म इंडस्ट्री, दोनों पर गहरा प्रभाव डाला. दोनों एक्टर्स एक क्लोज बोन्ड शेयर करते थे और दोनों ने फैंस को कई ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्मों साथ में दी हैं. उनकी अपकमिंग फिल्में, भूत बंगला और हैवान, जैसी फिल्मों में ये जोड़ी फिर से साथ में नजर आने वाली थी

Speechless with grief at the passing of Asrani ji. We had just shared the warmest of hugs just a week back at the shoot of Haiwaan. Bahot pyare insaan the…he had the most legendary comic timing. From all my cult films Hera Pheri to Bhagam Bhag to De Dana Dan, Welcome and now our… pic.twitter.com/yo7wXnGO1Z Add Zee News as a Preferred Source — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 20, 2025

अक्षय कुमार हुए भावुक

एक्टर के निधन की खबर से भावुक हुए अक्षय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो एक्टर के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर रहे हैं. अक्षय ने लिखा, ‘असरानी जी के निधन पर मैं दुख से निशब्द हूं. एक हफ्ते पहले ही फिल्म 'हैवान' की शूटिंग के दौरान हमने एक-दूसरे को गले लगाया था. बहुत प्यारे इंसान थे... उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी. मेरी सभी बेहतरीन फिल्मों 'हेरा फेरी' से लेकर 'भागम भाग', 'दे दना दन', 'वेलकम' और अब हमारी नई रिलीज न हुई 'भूत बंगला' और 'हैवान' तक... मैंने उनके साथ बहुत कुछ किया और सीखा. हमारी इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़ी दुख की खबर है. भगवान आपको आशीर्वाद दे असरानी सर, हमें हंसने के लाखों कारण देने के लिए. ओम शांति.’

निधन से पहले आखिरी पोस्ट

एक्टर असरानी ने अपने निधन से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं. जिसमें उन्होंने एक रंगोली के ऊपर जलते दीयों की तस्वीर फिर से पोस्ट की, जिस पर ‘हैप्पी दिवाली’ लिखा था. उनके अचानक निधन से कुछ घंटे पहले की गई इस लास्ट पोस्ट ने फैंस और को- एक्टर्स को काफी भावुक कर दिया है. उनका यह भाव उनकी गर्मजोशी, विनम्रता और दर्शकों के साथ उनके रिश्ते की याद दिलाता है.