Akshay Kumar Song Ghis Ghis Ghis: बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का धमाकेदार भोजपुरी गाना ‘घिस घिस घिस’ सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है. इस मजेदार गाने में अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने बहुत ही जबरदस्त डांस किया है. अब इस स्पेशल गाने की शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है. खुद अक्षरा ने खुलासा किया है कि शूटिंग के दौरान अक्षय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अक्षरा सिंह ने बताया कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी, तब अक्षय कुमार को 103 से 104 डिग्री का बहुत तेज बुखार था. अक्षरा ने कहा कि वे सेट पर लगातार अक्षय को देख रही थीं और उन्हें अहसास हुआ कि अक्षय अपने काम और अपनी कला से कितना ज्यादा प्यार करते हैं. इतनी खराब तबीयत होने के बाद भी अक्षय कुमार ने बिना किसी शिकायत के पूरे जोश के साथ डांस किया. अक्षरा उनके इस गजब के डेडिकेशन और काम के लिए अपनी जिम्मेदारी को देखकर पूरी तरह हैरान रह गईं, जो कमाल की थी.
इसी इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह ने बताया कि इस बड़े गाने में काम करना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था. उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनके पास अहमद सर के प्रोडक्शन हाउस से फोन आया था. उन्हें कहा गया कि फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में एक गाना है ‘घिस घिस घिस’ और मेकर्स चाहते हैं कि वे इसे करें. शुरुआत में अक्षरा को थोड़ा हेजिटेशन हुई. साथ ही वे थोड़ी हिचकिचा रही थीं. लेकिन फिर जब खुद मशहूर कोरियोग्राफर मास्टर गणेश आचार्य सर का फोन आया, तब जाकर अक्षरा की जान में जान आई और उन्होंने राहत की सांस ली.
जब गणेश सर ने अक्षरा से पूछा कि क्या वे ये गाना करना चाहेंगी, तो उन्होंने गाने के बारे में पूछा. इस पर गणेश सर ने कहा, ‘ये बहुत ही कमाल का ट्रैक है और उन्हें ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये गाना उन्हें बहुत पसंद आएगा’. अक्षरा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट में गणेश सर और अक्षय सर का नाम सुना, वे पूरी तरह ब्लैंक हो गई थीं. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और उन्होंने गाने के लिए तुरंत हां कह दी. इस गाने को रिलीज हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और ये ट्रेंडिंग में है.
‘वेलकम टू द जंगल’ के इस गाने ‘घिस घिस घिस’ में अक्षय कुमार को भोजपुरी गाने पर थिरकते हुए दिखाया गया है. इस मजेदार म्यूजिक वीडियो की शुरुआत भी बेहद दिलचस्प तरीके से होती है. वीडियो की शुरुआत में एक डायरेक्टर परेश रावल से अपनी फिल्म के लिए किसी हीरो का नाम सुझाने के लिए कहता है. इसके बाद परेश रावल बड़े ही मजाकिया अंदाज में अक्षय कुमार की एंट्री कराते हैं. वे कहते हैं कि ये वो टॉप का हीरो है जो अब पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है और आइटम बॉय बनकर भोजपुरी फिल्मों में हाथ-पैर मार रहा है. इसके बाद मचता है गदर.
आपको बता दें कि ‘वेलकम टू द जंगल’ एक बहुत बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल और रवीना टंडन जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इनके अलावा लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी भी अपनी कॉमेडी का तड़का लगाते हुए ऑडियंस को हंसाते हुए दिखाई देंगे.