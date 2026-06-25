Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /‘हंस रहे थे, नाच रहे थे...’ 104 डिग्री बुखार में अक्षय कुमार ने शूट किया ‘वेलकम टू द जंगल’ का धमाकेदार भोजपुरी गाना, अक्षरा सिंह ने किया खुलासा

‘हंस रहे थे, नाच रहे थे...’ 104 डिग्री बुखार में अक्षय कुमार ने शूट किया ‘वेलकम टू द जंगल’ का धमाकेदार भोजपुरी गाना, अक्षरा सिंह ने किया खुलासा

Akshay Kumar Song Ghis Ghis Ghis: फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के भोजपुरी गाने ‘घिस घिस घिस’ की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को 104 डिग्री का तेज बुखार था. इसके बावजूद उन्होंने अक्षरा सिंह के साथ गजब का डांस किया. अक्षरा ने अक्षय के इस गजब के डेडिकेशन की पूरी कहानी शेयर की है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 25, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:27 AM IST
‘हंस रहे थे, नाच रहे थे...’ 104 डिग्री बुखार में अक्षय कुमार ने शूट किया ‘वेलकम टू द जंगल’ का धमाकेदार भोजपुरी गाना, अक्षरा सिंह ने किया खुलासा
Image Credit: Akshay Kumar Akshara Singh Song Ghis Ghis GhisSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6.8 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला! आज आ सकता है CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्
CBSE Class 10 Second Board Result 202626 min ago
2
Gold Price29 min ago
3
Delhi Police Special Cell31 min ago
4
ind w vs ban w34 min ago
5
Anand Mahindra41 min ago