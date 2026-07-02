Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /खिलाड़ी कुमार की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट! 4 फ्लैट बेचकर एक महीने में कमाए करोड़ों रुपये

खिलाड़ी कुमार की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट! 4 फ्लैट बेचकर एक महीने में कमाए करोड़ों रुपये

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने हाल ही में मुंबई के मुलुंड और बोरीवली में स्थित अपने चार अपार्टमेंट एक महीने के भीतर बेच दिए, जिससे उन्हें करोड़ों का मुनाफा हुआ है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 02, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:50 PM IST
खिलाड़ी कुमार की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट! 4 फ्लैट बेचकर एक महीने में कमाए करोड़ों रुपये

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एयर इंडिया का बड़ा फैसला, उत्तर अमेरिका और यूरोप की उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज घटाया
AIR INDIA55 min ago
2
russia ukraine war1 hr ago
3
Hansi News1 hr ago
4
keralam1 hr ago
5
Delhi news1 hr ago