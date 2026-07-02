/खिलाड़ी कुमार की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट! 4 फ्लैट बेचकर एक महीने में कमाए करोड़ों रुपये

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि अपनी रियल एस्टेट में भी खूब कमाई कर रहे हैं. पिछले कुछ समय से वो लगातार अपनी मुंबई की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और हर डील में अच्छा-खासा मुनाफा कमा रहे हैं. वहीं अब उन्होंने मुंबई के मुलुंड वेस्ट में मौजूद अपने दो लग्जरी अपार्टमेंट बेच दिए हैं. खास बात ये है कि इससे ठीक एक महीने पहले उन्होंने बोरीवली में भी दो फ्लैट बेचे थे. यानी सिर्फ एक महीने के अंदर अक्षय ने कुल चार अपार्टमेंट बेचकर करोड़ों रुपये का फायदा कमाया है.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, अक्षय कुमार ने 30 जून 2026 को मुलुंड वेस्ट के एलबीएस रोड स्थित ओबेरॉय एनिग्मा प्रोजेक्ट के टावर-बी में मौजूद अपने दो अपार्टमेंट बेच दिए. दोनों फ्लैट 18वीं मंजिल पर बने हैं और हर एक का कारपेट एरिया 1,886 वर्ग फुट है.
अक्षय कुमार के इन दोनों अपार्टमेंट की कीमत 6.19 करोड़ रुपये प्रति फ्लैट रही, यानी कुल डील 12.38 करोड़ रुपये में पूरी हुई. इन दोनों फ्लैट्स के साथ तीन-तीन कार पार्किंग की फैसेलिटी भी शामिल है. इस सौदे पर कुल 74.28 लाख रुपये का स्टांप ड्यूटी भी चुकाई गई. ये डील दिखाती है कि मुंबई के प्रीमियम इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और लंबे समय तक किया गया निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है.
अक्षय कुमार ने ये दोनों अपार्टमेंट साल 2017 में ओबेरॉय कंस्ट्रक्शंस से खरीदे थे. उस समय इनकी कुल कीमत करीब 9 करोड़ रुपये थी. अब करीब नौ साल बाद इन्हें 12.38 करोड़ रुपये में बेचकर उन्होंने लगभग 3.3 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है. यानी सिर्फ इन दो फ्लैट्स से ही उन्हें शानदार रिटर्न मिल गया है. ये पहली बार नहीं है जब अक्षय ने अपनी किसी प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा कमाया हो.
बीते कुछ सालों में अक्षय कुमार ने कई प्रॉपर्टी डील की हैं, जिनमें उन्हें अच्छा मुनाफा मिला है. यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड के सबसे समझदार निवेशकों में भी गिना जाता है.
मुलुंड की डील से पहले जून 2026 में अक्षय कुमार ने मुंबई के बोरीवली ईस्ट स्थित ओबेरॉय स्काई सिटी में अपने दो अपार्टमेंट भी बेचे थे. इनमें एक बड़ा फ्लैट 5.75 करोड़ रुपये में और दूसरा छोटा अपार्टमेंट 1.35 करोड़ रुपये में बिका था. इन दोनों की कुल कीमत 7.10 करोड़ रुपये थी. अक्षय ने ये दोनों प्रॉपर्टी भी साल 2017 में खरीदी थीं. उस समय इनकी कुल खरीद कीमत करीब 3.68 करोड़ रुपये थी. यानी इन दोनों फ्लैट्स की बिक्री से उन्हें लगभग दोगुना रिटर्न मिला.
ये पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार ने ओबेरॉय की किसी प्रॉपर्टी को बेचकर मुनाफा कमाया हो. मार्च 2025 में भी उन्होंने ओबेरॉय स्काई सिटी में स्थित एक और अपार्टमेंट 4.35 करोड़ रुपये में बेचा था. ये फ्लैट उन्होंने 2017 में करीब 2.37 करोड़ रुपये में खरीदा था. यानी उस सौदे में भी उन्हें करीब दोगुना फायदा हुआ. पिछले एक साल के दौरान अक्षय लगातार अपनी रियल एस्टेट होल्डिंग्स में बदलाव करते नजर आए हैं.