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क्यों विद्या बालन से डरते थे अक्षय कुमार के बेटे आरव? 19 साल बाद खुला ये दबा राज, सुपरस्टार ने बताया- ‘जब भी वो हमारे घर आतीं...’

Akshay Kumar: इन दिनों अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं. हाल ही में उन्होंने एक इवेंट के दौरान अपने बेटे आरव से जुड़ा एक बेहद मजेदार किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनका बेटा आरव विद्या बाल से बहुत डरता था और ऐसा 6 साल तक हुआ. उन्होंने बताया कि जब भी विद्या उनके घर जाती थी तो...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:53 AM IST
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Akshay Kumar Son Aarav Bhatia
Akshay Kumar Son Aarav Bhatia

Akshay Kumar Son Aarav Bhatia: अक्षय कुमार एक बार फिर हॉरर-कॉमेडी अंदाज में वापसी करने जा रहे हैं. उनकी नई फिल्म ‘भूत बंगला’ जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है और दोनों की जोड़ी करीब 14 साल बाद साथ आई है. दिल्ली में हुए प्रमोशनल इवेंट में अक्षय ने फिल्म को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि ये फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है. 

खास बात ये है कि इसमें हॉरर के साथ फैंटेसी का भी मजेदार तड़का देखने को मिलेगा. साथ ही अक्षय कुमार ने ‘भूत बंगला’ और ‘भूल भुलैया’ के बीच का फर्क भी समझाया. उन्होंने कहा, ‘‘भूत बंगला’ एक हॉरर-फैंटेसी फिल्म है, जो काफी हद तक डिज्नी स्टाइल की लगती है’. वहीं, ‘भूल भुलैया’ को उन्होंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर बताया. उसमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि किसी पर भूत का साया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मामला मेंटल हेल्थ पर फोकस करती है. 

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विद्या बालन से क्यों डरते थे आरव? 

अक्षय के मुताबिक ‘भूत बंगला’ में असली भूत और उसकी कहानी दिखाई गई है, जिससे ये फिल्म बच्चों के लिए भी काफी दिलचस्प बन जाती है. इवेंट के दौरान अक्षय ने अपने बेटे आरव भाटिया से जुड़ा भी एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब आरव ने पहली बार ‘भूल भुलैया’ देखी थी, तो वो विद्या बालन से सच में डर गया था. अक्षय ने हंसते हुए कहा, ‘वो करीब 6 साल तक विद्या से डरता रहा’. जब भी विद्या उनके घर आती थीं, आरव उनसे मिलने से बचता था. 

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6 साल तक विद्या बालन से डरते रहे आरव 

इतना ही नहीं, उनकी आंखों में देखने से भी कतराता था. उसे लगता था कि सामने मंजुलिका खड़ी है, ना कि विद्या बालन. अक्षय ने बताया कि उन्हें अपने बेटे को काफी समझाना पड़ा. उन्होंने कहा, ‘मैंने उसे कई बार समझाया कि वो मंजुलिका नहीं, बल्कि विद्या हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं’. लेकिन छोटे बच्चे के मन में बैठा डर इतनी आसानी से नहीं जाता. यही वजह रही कि आरव लंबे समय तक इस डर से बाहर नहीं आ पाया. इस किस्से को सुनकर इवेंट में मौजूद लोग भी हंस पड़े. 

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‘भूल भुलैया’ बनी हॉरर-कॉमेडी जॉनर के लिए ट्रेंडसेटर

इससे ये साफ होता है कि ‘भूल भुलैया’ का असर दर्शकों पर कितना गहरा था. कुछ समय पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने ‘भूल भुलैया’ की सक्सेस पर भी बात की थी. प्रियदर्शन ने कहा, ‘उस वक्त ये एक नया एक्सपेरिमेंट था और हमें भरोसा था कि फिल्म चलेगी’. बाद में यही फिल्म हॉरर-कॉमेडी जॉनर के लिए ट्रेंडसेटर बन गई. अक्षय ने भी बताया कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ प्रियदर्शन पर भरोसा करके साइन की थी. उन्होंने कहा, ‘मैंने स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी थी, बस उन पर भरोसा किया’. 

‘भूत बंगला’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची

ये भरोसा ही फिल्म की बड़ी सफलता की वजह बना. अब ‘भूत बंगला’ को लेकर भी दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सेंसर बोर्ड ने कुछ छोटे बदलावों के बाद इसे यू/ए 16+ सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म को पहले 2 अप्रैल को सेंसर के पास भेजा गया था, जहां कुछ शब्दों और सीन पर आपत्ति जताई गई. इसके बाद मेकर्स ने जरूरी बदलाव किए और 11 अप्रैल को फिल्म को फाइनल मंजूरी मिल गई. अब इसका रनटाइम करीब 2 घंटे 44 मिनट 52 सेकंड रखा गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है ये फिल्म 

फिल्म की रिलीज डेट में भी थोड़ा बदलाव किया गया है. पहले इसे 10 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन अब ये 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में आएगी. खास बात ये है कि 16 अप्रैल की रात 9 बजे इसका पहला शो पेड प्रिव्यू के तौर पर दिखाया जाएगा. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू नजर आएंगे. ये पूरी स्टारकास्ट अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग से दर्शकों को हंसाने और डराने के लिए तैयार है. अब फैंस को बस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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