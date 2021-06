इस फिल्म ने Akshay Kumar को रातों रात बनाया स्टार, 'खिलाड़ी' का मिला था खिताब

नई दिल्ली: फिल्म प्रोड्यूसर जोड़ी अब्बास-मस्तान (Abbas-Mustan) ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ उनकी फिल्म 'खिलाड़ी' (Khiladi) के 29 साल पूरे होने के मौके पर एक सस्पेंस थ्रिलर के पोस्टर के साथ एक दृश्य के पीछे की तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में युवा अक्षय कुमार अब्बास और मस्तान के साथ कैमरा के सामने मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह तस्वीर फिल्म की रिलीज के आसपास किसी पार्टी में क्लिक की गई लगती है.

निर्देशक जोड़ी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर के साथ ही उनके सत्यापित ट्विटर अकाउंट पर कैप्शन के रूप में लिखा, आज (शनिवार) खिलाड़ी के 29 वर्ष हो गए हैं. हमारे करियर की पहली हिट. ऐसा लगता है जैसे कल की यादें अभी भी हमारे दिमाग में इतनी ज्वलंत हैं. इस बेहद खास दिन पर इस बेहद खास फिल्म की पूरी टीम को याद कर रहे हैं.

Today marks #29YearsofKhiladi. The first hit of our career. Feels like yesterday with its memories still so vivid in our minds. Remembering the entire team of this very special movie on this very special day. @akshaykumar @iamjohnylever #venus pic.twitter.com/Ehub8x2MXz

— Abbas Mustan (@theabbasmustan) June 5, 2021