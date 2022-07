Akshay Kumar New Movie: अक्षय कुमार ने शुरू की लंदन में शूटिंग, फिल्म का नाम नहीं तय, लीक फोटो में बने दिखे सरदार

Akshay Kumar New Movie Look Reveal: तमाम सुर्खियों में रहने के बाद अब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) फिर से नई फिल्म की शूटिंग में जुट गए हैं. अक्षय कुमार की सेट से एक तस्वीर लीक हुई है जिसमें वो सिख के गेट अप में नजर आ रहे हैं. उनके सिर पर पगड़ी है, आंखों पर चश्मा, बड़ी-बड़ी दाढी लगाए वो खेतों में खड़े नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म का नाम फिलहाल तय नहीं है लेकिन लंदन में इसकी शूटिंग शुरू कर दी गई है.

आपको बता दें कि वासु भगनानी के साथ इस बार अक्षय कुमार ने हाथ मिलाया है और उनकी इस फिल्म को टीनू सुरेश देसाई डायरेक्ट करेंगे. फिल्म का नाम क्या होगा या फिर इसकी कहानी क्या होगी. इसे लेकर फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली है लेकिन फिलहाल अक्की लंदन में इसकी शूटिंग में बिजी हैं. कहा जा रहा है कि ये तस्वीर किसी फैन ने शूटिंग के दौरान क्लिक की और उसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. अगस्त तक फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद अक्की भारत लौटेंगे.

IT'S OFFICIAL... AKSHAY KUMAR - POOJA ENTERTAINMENT REUNITE... #AkshayKumar joins hands with #PoojaEntertainment [#VashuBhagnani] yet again... Filming begins in #London... Directed by #TinuSureshDesai [#Rustom]... #FirstLook... pic.twitter.com/rOb0tIUpd6

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 8, 2022