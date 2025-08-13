ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अक्षय कुमार को पड़ा भारी, पुलिस ने लग्जरी गाड़ी की जब्त, जानें पूरा मामला
ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अक्षय कुमार को पड़ा भारी, पुलिस ने लग्जरी गाड़ी की जब्त, जानें पूरा मामला

Akshay Kumar Car Seized In Jammu: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को कानून का उल्लंघन करने की सजा मिली है. हाल ही में अक्षय जम्मू में एसयूवी कार में काले शीशे लगवा रखे हैं. जिसके वजह से उन पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगा है. जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने उनकी कार को जब्त कर लिया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 13, 2025, 04:07 PM IST
Akshay Kumar Car Seized In Jammu: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अक्सर अपनी फिल्मों और वीडियो को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर चर्चा में बने हुए है, लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. अक्षय कुमार की मंगलवार को मुसीबत बढ़ती दिखी. दरअसल, जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने कानूनी सीमा का उल्लंघन करने के वजह से एक्टर की कार को जब्त कर लिया है. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

पुलिस ने जब्त कर ली अक्षय कुमार की गाड़ी
एक्टर अक्षय कुमार एक शोरूम का उद्घाटन करने जम्मू आए थे. जम्मू-कश्मीर के बाहर से उनके फैंस डोगरा चौक पर स्थित कल्याण ज्वैलर्स के शोरूम का उद्घाटन करने के लिए एक्टर का वेलकम के इंतजार में इकट्ठा हुए थे. एक्टर ने जम्मू के लोगों को उनके खास वेलकम के लिए धन्यवाद किया. इस कार्यक्रम के बाद एक्टर को रेंज रोवर एसयूवी से हवाई अड्डे छोड़ा गया, जहां से उन्हें मुंबई जाना था. जब गाड़ी अक्षय को छोड़कर वापस लौट रही थी, इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया और काले शीशे लगे होने के वजह से उसे जब्त कर लिया. हालांकि उस समय अक्षय गाड़ी में मौजूद नहीं थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जम्मू ट्रैफिक एसएसपी ने क्या कहा?
एएसआई ने बताया कि 'जम्मू में किसी भी वाहन पर काले शीशे लगाने या किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं है. हम एसयूवी को जब्त कर रहे हैं, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा है.' जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने 28 जुलाई को गांधी नगर इलाके में हुए एक रोड रेज मामले के बाद एसयूवी पर कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक इस मामले पर अक्षय कुमार का कोई रिएक्शन नहीं आया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अक्षय कुमार अपकमिंग फिल्में 
अक्षय कुमार की वर्कफ्रंट की बात करें तो इस साल अक्षय केसरी 2 से लेकर हाउसफुल 5 जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. अक्षय के फैंस को अब उनके कोर्ट रूम ड्रामा फ्रैंचाइजी जॉली एलएलबी के तीसरे पार्ट का इंतजार है. ये फिल्म सिनेमाघरों में 19 सितंबर को दस्तक देगी. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला भी नजर आएंगे.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Akshay Kumar

