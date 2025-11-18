Advertisement
trendingNow13008898
Hindi Newsबॉलीवुड

जुहू बीच पर शर्टलेस हुए बॉलीवुड के दो हैंडसम हंक, बड़े पर्दे पर फ्लॉप रही थी ये जोड़ी, वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग, VIDEO

Akshay Kumar Tiger Shroff Video: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने एक बार फिर से साथ में धमाल मचा दिया है. इंटरनेट पर दोनों बीच पर शर्टलेस होकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आप भी एक बार वीडियो देखें.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 18, 2025, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार-टाइगर श्रॉफ वीडियो
अक्षय कुमार-टाइगर श्रॉफ वीडियो

Akshay Kumar Tiger Shroff Video: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की दोस्ती काफी अच्छी है. दोनों सितारे एक-दूसरे के साथ काफी मजबूत बॉन्ड शेयर करते हैं. अक्षय और टाइगर की गहरी दोस्ती फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के चलते हुई थी. इसके बाद से दोनों स्टार्स को कई मौकों पर साथ में देखा गया था. इसी बीच एक बार फिर दोनों को साथ देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया. 

वीडियो ने मचाई तबाही 
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का ऐसा अंदाज देखने के बाद फैंस इस जोड़ी पर काफी प्यार बरसा रही हैं. इस वीडियो को अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पर शेयर किया है, जिसमें अक्षय टाइगर के साथ समंदर के पानी में शर्टलेस होकर चलते हुए नजर आ रहे हैं. अक्षय और टाइगर के साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अक्षय ने खोले शर्ट के बटन तो टाइगर हुए शर्टलेस
देशभर के साथ-साथ मुंबई में भी सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन अक्षय और टाइगर को देख लोगों की रूह कांपने लग गई. वीडियो में अक्षय और टाइगर ठंड में जुहू के बीच पर शर्टलेस होकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में अक्षय शॉर्ट में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने शर्ट के सारे बटन ओपन कर रखे हैं और टाइगर शॉर्ट और शर्टलेस नजर आ रहे हैं. वीडियो में अक्षय कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ठीक से सुनाई नहीं आ रहा. अक्षय की बात सुन बाकी सब ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे है और जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा 'ओशियंस 9: जुहू बीच एडिशन.'

Add Zee News as a Preferred Source

बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी फिल्म 
बता दें कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी असल जिंदगी में काफी हिट है, लेकिन बड़े पर्दे पर जोड़ी फ्लॉप साबित हुई थी. इस जोड़ी की फिल्म साल 2024 में बड़े पर्दे पर 'बड़े मियां छोटे मियां' आई थी, लेकिन दोनों के होने के बावजूद फिल्म हिट साबित नहीं हुई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई. फिल्म को 350 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनाया गया था और फिल्म ने भारत में सिर्फ 66 करोड़ रुपये कमा पाई थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Akshay KumarTiger Shroff

Trending news

महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल