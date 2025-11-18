जुहू बीच पर शर्टलेस हुए बॉलीवुड के दो हैंडसम हंक, बड़े पर्दे पर फ्लॉप रही थी ये जोड़ी, वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग, VIDEO

Akshay Kumar Tiger Shroff Video: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने एक बार फिर से साथ में धमाल मचा दिया है. इंटरनेट पर दोनों बीच पर शर्टलेस होकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आप भी एक बार वीडियो देखें.
Akshay Kumar Tiger Shroff Video: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की दोस्ती काफी अच्छी है. दोनों सितारे एक-दूसरे के साथ काफी मजबूत बॉन्ड शेयर करते हैं. अक्षय और टाइगर की गहरी दोस्ती फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के चलते हुई थी. इसके बाद से दोनों स्टार्स को कई मौकों पर साथ में देखा गया था. इसी बीच एक बार फिर दोनों को साथ देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया.
वीडियो ने मचाई तबाही
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का ऐसा अंदाज देखने के बाद फैंस इस जोड़ी पर काफी प्यार बरसा रही हैं. इस वीडियो को अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पर शेयर किया है, जिसमें अक्षय टाइगर के साथ समंदर के पानी में शर्टलेस होकर चलते हुए नजर आ रहे हैं. अक्षय और टाइगर के साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं.
अक्षय ने खोले शर्ट के बटन तो टाइगर हुए शर्टलेस
देशभर के साथ-साथ मुंबई में भी सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन अक्षय और टाइगर को देख लोगों की रूह कांपने लग गई. वीडियो में अक्षय और टाइगर ठंड में जुहू के बीच पर शर्टलेस होकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में अक्षय शॉर्ट में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने शर्ट के सारे बटन ओपन कर रखे हैं और टाइगर शॉर्ट और शर्टलेस नजर आ रहे हैं. वीडियो में अक्षय कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ठीक से सुनाई नहीं आ रहा. अक्षय की बात सुन बाकी सब ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे है और जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा 'ओशियंस 9: जुहू बीच एडिशन.'
बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी फिल्म
बता दें कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी असल जिंदगी में काफी हिट है, लेकिन बड़े पर्दे पर जोड़ी फ्लॉप साबित हुई थी. इस जोड़ी की फिल्म साल 2024 में बड़े पर्दे पर 'बड़े मियां छोटे मियां' आई थी, लेकिन दोनों के होने के बावजूद फिल्म हिट साबित नहीं हुई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई. फिल्म को 350 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनाया गया था और फिल्म ने भारत में सिर्फ 66 करोड़ रुपये कमा पाई थी.
