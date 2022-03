'कश्मीर फाइल्स ने मेरी फिल्म को डुबो दिया', तारीफ के साथ अक्षय ने क्यों कही ऐसी बात

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' आए दिन सुर्खियां बटोर रही है. लोग इसके समर्थन में भी बोल रहे हैं और इसकी आलोचना भी खूब कर रहे हैं. इस बीच मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म पर टिप्पणी की है. इस टिप्पणी के बीच मजाकिया अंदाज में उन्होंने अपनी फिल्म बच्चन पांडे के खराब प्रदर्शन के लिए भी कश्मीर फाइल्स को ही जिम्मेदार ठहराया.

भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी स्थित नए परिसर में चित्र भारती फिल्मोत्सव-2022 समारोह का उद्घाटन हुआ. समारोह में अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे. अक्षय कुमार ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने 'द कश्मीर फाइल्स' में देश के बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है.

उन्होंने कहा, यह फिल्म एक ऐसी वेब बनकर आई, जिसमें सबको झकझोर कर रख दिया है. ये और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया. हालांकि उन्होंने ये मजाकिया लहजे में कहा था.

Thanks @akshaykumar for your appreciation for #TheKashmirFiles. pic.twitter.com/9fMnisdDzR

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 25, 2022