Akshay Kumar दूसरी बार देखने गए Avatar 2, खुद को रोक नहीं पाए एक्टर

Akshay Kumar watches Avatar 2: जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' (Avatar The Way Of Water) का लोग काफी लंबे समय के इंतजार कर रहे थें . फिल्म 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसमें कोई शक नहीं कि 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. ऐसे में अक्षय कुमार अपनी बेटी के साथ अवतार 2 देखने पहुंचे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम के वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर अक्षय कुमार(Akshay Kumar) अपनी बेटी के साथ थियेटर जाते दिखाई दे रहे हैं.

बेटी के साथ अवतार देखने पहुंचे अक्षय

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अक्षय कुमार ब्लैक हूडी में बेटी के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं. हूडी के नीचे उन्होंने सफेद जूते भी पहने हैं और ऊपर एक कैप भी लगाया हुआ है. वो अपनी बेटी का खास ध्यान देते दिखाई दिए. पैप्स और कई और लोग अक्षय और उनकी बेटी का वीडियो खींचते हुए नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि अक्षय कुमार दूसरी बार अवतार देखने गाए थे. इसके पहले भी एक बार वो इस फिल्म को देख चुके हैं.

इन फिल्मों में नजर आएंगे अक्षय कुमार

अक्षय ने जब इस फिल्म को देखा था तो उन्होंने जेम्स कैमरून को टैग करके एक ट्वीट किया था. ट्वीट में एक्टर ने लिखा था कि 'पिछली रात 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' देखी और ओह बॉय !! शानदार शब्द है. मैं अभी भी मंत्रमुग्ध हूं.' आपको बता दें कि अक्षय कुमार कि इस साल कई फिल्में रिलीज हुई हैं पर सभी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं. अब अगले साल अक्षय कुमार की 'ओह माय गॉड 2' और 'सेल्फी' में नजर आएंगे.

