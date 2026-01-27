Advertisement
trendingNow13088470
Hindi Newsबॉलीवुडशुरू हो गया अक्षय कुमार का व्हील ऑफ फॉर्च्यून शो, पहले दिन साथ दिखे रितेश देशमुख और श्रेयस तलपड़े

शुरू हो गया अक्षय कुमार का 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' शो, पहले दिन साथ दिखे रितेश देशमुख और श्रेयस तलपड़े

 Akshay Kumar का शो Wheel of Fortune 27 जनवरी से ऑनएयर हो गया है. इस शो में स्टार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और श्रेयस तलपड़े गेम शो में दिखे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार
अक्षय कुमार

Wheel of Fortune Akshay Kumar: 'हाउसफुल 2' स्टार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और श्रेयस तलपड़े गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में एक बार फिर साथ नजर आए. इस शो को अक्षय कुमार होस्ट कर रहे हैं.जिसे लेकर काफी बज बना हुआ है.

दिमाग को दौड़ाता रहता है 

इसे लेकर एक्टर रितेश देशमुख ने कहा- 'अक्षय कुमार के साथ यह गेम खेलना इसे और भी खास बनाता है. उनका चार्म, हाजिरजवाबी और सहजता हर पल को बेहतर बना देती है. मुझे क्लू समझने, हंसने और इस रोमांचक फॉर्मेट में बहुत मजा आया. व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ऐसा शो है जो आपके दिमाग को दौड़ाता रहता है जबकि आपका दिल हंसता रहता है. हर स्पिन एक नया सरप्राइज लाता है, और सेट पर एनर्जी दिखती है.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

 

 

हाजिरजवाबी, हंसी  के कायल
जेनेलिया ने कहा- 'अक्षय कुमार के साथ सेट पर होना बहुत अच्छा अनुभव था. उनकी एनर्जी माहौल को बहुत जीवंत और गर्मजोशी वाला बना देती है. यह सच में हाजिरजवाबी, हंसी और शानदार मनोरंजन का जश्न जैसा लगा. एक ऐसा शो जो इंटेलिजेंस को प्योर फन के साथ मिलाता है, उसमें कुछ बहुत ही खुशी देने वाला होता है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसे खूबसूरती से करता है. सही शब्दों का अनुमान लगाने के रोमांच से लेकर हर स्पिन के थ्रिल तक, यह आपको पूरी तरह से बांधे रखता है.'

फुर्ती और तेज दिमाग

वहीं एक्टर श्रेयस तलपड़े ने कहा- 'अक्षय दादा के साथ स्टेज शेयर करना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है.उनकी फुर्ती और तेज दिमाग तुरंत एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा देते हैं. यह शो सस्पेंस, फन और हाई-एनर्जी गेमप्ले का एक परफेक्ट मिक्स देता है. जिसे दर्शक निश्चित रूप से पसंद करेंगे. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको आखिरी सेकंड तक अनुमान लगाने पर मजबूर करता है. यह रोमांचक, चालाक और बहुत मनोरंजक है. यह दिमाग की मौजूदगी का एक असली टेस्ट है.'ये शो 27 जनवरी से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर टेलीकास्ट होगा.

इस फिल्म में किया साथ काम

बता दें कि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, श्रेयस तलपड़े सुपरहिट फिल्म हाउसफुल 2 में साथ काम किए थे. इस फिल्म में जॉन अब्राहम, असिन, जैकलिन फर्नांडीज, ईशा गुप्ता और जरीन खान भी थे.यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी.

इनपुट- एजेंसी
 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Wheel Of FortuneAkshay Kumar

Trending news

SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज