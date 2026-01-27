शुरू हो गया अक्षय कुमार का 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' शो, पहले दिन साथ दिखे रितेश देशमुख और श्रेयस तलपड़े

Akshay Kumar का शो Wheel of Fortune 27 जनवरी से ऑनएयर हो गया है. इस शो में स्टार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और श्रेयस तलपड़े गेम शो में दिखे.
Wheel of Fortune Akshay Kumar: 'हाउसफुल 2' स्टार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और श्रेयस तलपड़े गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में एक बार फिर साथ नजर आए. इस शो को अक्षय कुमार होस्ट कर रहे हैं.जिसे लेकर काफी बज बना हुआ है.
दिमाग को दौड़ाता रहता है
इसे लेकर एक्टर रितेश देशमुख ने कहा- 'अक्षय कुमार के साथ यह गेम खेलना इसे और भी खास बनाता है. उनका चार्म, हाजिरजवाबी और सहजता हर पल को बेहतर बना देती है. मुझे क्लू समझने, हंसने और इस रोमांचक फॉर्मेट में बहुत मजा आया. व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ऐसा शो है जो आपके दिमाग को दौड़ाता रहता है जबकि आपका दिल हंसता रहता है. हर स्पिन एक नया सरप्राइज लाता है, और सेट पर एनर्जी दिखती है.'
हाजिरजवाबी, हंसी के कायल
जेनेलिया ने कहा- 'अक्षय कुमार के साथ सेट पर होना बहुत अच्छा अनुभव था. उनकी एनर्जी माहौल को बहुत जीवंत और गर्मजोशी वाला बना देती है. यह सच में हाजिरजवाबी, हंसी और शानदार मनोरंजन का जश्न जैसा लगा. एक ऐसा शो जो इंटेलिजेंस को प्योर फन के साथ मिलाता है, उसमें कुछ बहुत ही खुशी देने वाला होता है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसे खूबसूरती से करता है. सही शब्दों का अनुमान लगाने के रोमांच से लेकर हर स्पिन के थ्रिल तक, यह आपको पूरी तरह से बांधे रखता है.'
फुर्ती और तेज दिमाग
वहीं एक्टर श्रेयस तलपड़े ने कहा- 'अक्षय दादा के साथ स्टेज शेयर करना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है.उनकी फुर्ती और तेज दिमाग तुरंत एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा देते हैं. यह शो सस्पेंस, फन और हाई-एनर्जी गेमप्ले का एक परफेक्ट मिक्स देता है. जिसे दर्शक निश्चित रूप से पसंद करेंगे. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको आखिरी सेकंड तक अनुमान लगाने पर मजबूर करता है. यह रोमांचक, चालाक और बहुत मनोरंजक है. यह दिमाग की मौजूदगी का एक असली टेस्ट है.'ये शो 27 जनवरी से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर टेलीकास्ट होगा.
इस फिल्म में किया साथ काम
बता दें कि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, श्रेयस तलपड़े सुपरहिट फिल्म हाउसफुल 2 में साथ काम किए थे. इस फिल्म में जॉन अब्राहम, असिन, जैकलिन फर्नांडीज, ईशा गुप्ता और जरीन खान भी थे.यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी.
