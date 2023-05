Akshay Kumar की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने ब्रिटेन के सामने रख दी ऐसी डिमांड, कोहिनूर के साथ-साथ मांगे दो 'अनमोल रत्न'!

ट्विंकल खन्ना ने नए ब्लॉग में लिखी ये बात

ट्विंकल खन्ना ने ट्विटर पर टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखे अपने नए ब्लॉग को शेयर करते हुए एक मजेदार बात लिखी है. ट्विंकल खन्ना ने अपने नए ब्लॉग में किंग चार्ल्स के राज्यभिषेक में कोहिनूर कंट्रोवर्स को हवा दे दी है. एक्ट्रेस ने लिखा, ट्रेडिशनल तौर पर रानी ने राज्यभिषेक में हीरे का मुकुट पहना था लेकिन इस बार बंकिघम पैलेस ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि ऑफिशियल रिचुअल में कोहिनूर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा...ट्विंकल ने लिखा, मैं ब्रिटेन से सिर्फ कोहिनूर नहीं बल्कि ऐसे ही हमारे दो अनमोल रत्न, विजय माल्या और ललित मोदी को भी वापस करने के लिए कहना चाहती हूं.

Kohinoor and blue tick wapsi, with some anmol confessions

This week for @timesofindia with King Charles, Rishi Sunak and even Elon Bhai.https://t.co/4xINNANnfi pic.twitter.com/BHtfs4WfTR

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) May 14, 2023