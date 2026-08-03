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जब 3 बच्चों की मां के प्यार में दीवाने हो गए थे R.D बर्मन, पंचम दा की बायोपिक में नजर आएंगे अक्षय कुमार!

R.D बर्मन को अपनी से 6 साल बड़ी आशा भोसले से प्यार हो गया था. सिंगर के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि उनके पहले से ही 3 बच्चे थे. अक्षय कुमार R.D बर्मन की बायोपिक में फरहान अख्तर के साथ नजर आएंगे.

Written ByShilpa
Published: Aug 03, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:32 PM IST
जब 3 बच्चों की मां के प्यार में दीवाने हो गए थे R.D बर्मन, पंचम दा की बायोपिक में नजर आएंगे अक्षय कुमार!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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