जब 3 बच्चों की मां के प्यार में दीवाने हो गए थे R.D बर्मन, पंचम दा की बायोपिक में नजर आएंगे अक्षय कुमार!

आर डी बर्मन हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर थे. पिछले काफी समय से उनकी बायोपिक को लेकर चर्चा काफी तेज है. नीरज पांडे RD बर्मन की बायोपिक पर काम कर रहे हैं. फिल्म में फरहान अख्तर सिंगर के किरदार में नजर आएंगे. इस म्यूजिकल फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री हो चुकी है. फिल्म में अक्षय कुमार कैमियो में होंगे.
पिंकविला के मुताबिक नीरज पांडे के साथ अक्षय कुमार फिर से काम कर करेंगे. अक्षय कुमार R.D बर्मन की बायोपिक में फरहान अख्तर के साथ नजर आएंगे. R.D बर्मन हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर थे. उन्होंने अपने करियर में कई हिट सॉन्ग बनाएं. R.D बर्मन को अपनी से 6 साल बड़ी आशा भोसले से प्यार हो गया था. सिंगर के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि उनके पहले से ही 3 बच्चे थे. आखिरकार 1980 में उन्होंने आशा से शादी कर ली.
पंचम दा और आशा भोसले की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों एक साथ कई सुपरहिट सॉन्ग दिए थे. आशा भोसले से पहली मुलाकात में रेडियो स्टेशन पर बर्मन ने उनका गाना सुनने के बाद ऑटोग्राफ मांगा था. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती हुई. यही दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों को ही कुकिंग और गानों का शौक था.
आशा आरडी बर्मन से उम्र में 6 साल बड़ी थी. लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. बर्मन की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी. उन्होंने दोनों की शादी का विरोध किया था. क्योंकि आशा के पहली शादी से 3 बच्चे थे. लेकिन प्यार के आगे किसकी चलती है. आखिरकार साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली. दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट गाने दिए. दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने आदि.
साल 1994 में आरडी बर्मन के निधन के बाद सिंगर पूरी तरह से टूट गई थी. आशा भोसले अकेली पड़ गई थी. आई डी बर्मन और उनका रिश्ता बेहद खास था, दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताया था. साल 2012 में उनकी बेटी का निधन हो गया. इसके बाद 2015 में बेटे हेमंद का कैंसर से निधन हो गया. दो बच्चों की मौत ने सिंगर को अंदर से दुखी कर दिया था.