बॉलीवुड

इस सुपरहिट एक्टर के भाई हैं अक्षय, लेकिन काम के लिए कभी नहीं किया इस्तेमाल; अब रिश्तों पर कही ये बात

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं. लेकिन सबने अपना करियर अपने-अपने दम पर बनाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवेक ओबेरॉय के भी भाई (कजिन) हैं, जो एक्टर हैं कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:35 AM IST
एक्टर अक्षय ओबेरॉय बॉलीवुड में दुनिया में कोई अनजाना नाम नहीं हैं. एक्टर ने अपने करियर में एक से एक भूमिका निभाकर अपनी जगह बनाई. लेकिन क्या आप जानते हैं विवेक ओबेरॉय के भी एक कजिन भाई हैं, जो एक्टर हैं कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि अक्षय ओबेरॉय हैं. हाल ही में उन्होंने विवेक और उनके परिवार के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. अक्षय ने 'पीकू', 'फितूर', 'कालाकांडी', 'लव हॉस्टल', 'गैसलाइट', 'फाइटर' जैसी फिल्मों से अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया. लेकिन अपने करियर में उन्होंने कभी अपने भाई के नाम का सहारा नहीं लिया और अपनी दम पर नाम कमाया.  अक्षय ने अपने पैशन के लिए अमेरिका छोड़ा और बॉलीवुड में हीरो बने. 

विवेक ओबेरॉय संग रिश्तों पर बोले एक्टर

अक्षय से जब पूछा गया कि क्या विवेक के करियर में आए उतार-चढ़ाव की वजह से उन्हें कभी इंडस्ट्री में नुकसान झेलना पड़ा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कभी उनके सामने किसी ने नहीं कहा. अक्षय कहते हैं, , 'मुझे लगता है कि मैं ये आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हम रिश्तेदार हैं. उन्होंने कहा कि कास्टिंग करने वाले लोगों को भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता था. मैंने कभी इसका फायदा नहीं उठाया. मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया. क्योंकि अगर मैं बताता भी, तो मुझे मिलता क्या? सच कहूं तो ये गर्व से नहीं बल्कि दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे बीच कोई असली रिश्ता नहीं था तो मैं उन्हें फोन करके क्या पूछता? मैंने अपने रास्ते खुद बनाए.

अक्षय आगे कहते हैं, 'मेरे मन में कभी विवेक का नाम इस्तेमाल करने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि उनके आस-पास के लोग और दोस्त भी वैसा नहीं थे. उन्होंने कहा, 'जब पत्रकार मुझसे पूछते हैं, पहले जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, वे कहते हैं, ‘तुमने कभी बताया नहीं.’ मैं कहता हूं – मैं क्या बताता? कुछ बताने के लिए कुछ होना चाहिए न… हमारे परिवारों में कभी तालमेल नहीं रहा. शायद हम एक परिवार के रूप में बदकिस्मत थे. विवेक और उनके पिता दोनों बेहतरीन एक्टर हैं और मुझे इस वंश से होने का गर्व है. लेकिन अगर हम साथ काम कर पाते तो यह और मजेदार होता.’

कई फिल्मों में किया काम

बता दें कि अक्षय ओबेरॉय ने अपने करियर में अब तक 55 से ज्यादा फिल्मों और सीरीज में काम किया है. ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म फाइटर में दिखे अक्षय ने गैसलाइट, बैग एग, छोटे नवाब, फ्लेश, स्मार्टफोन और करीब 4 दर्जन प्रोजेक्ट्स में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है. आईएमडीबी के मुताबिक अक्षय अब 5 फिल्मों में नजर आने वाले हैं इनमें से एक लाल रंग 2 है जो पहली एक और फिल्म का सीक्वल होने वाली है.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Akshay Oberoi

