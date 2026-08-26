/कभी औरंगजेब, कभी रहमान डकैत, तो कभी गुरु शुक्राचार्य... हर रोल में कैसे फिट हो जाते हैं अक्षय खन्ना? जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से हिलाकर रख देते हैं बॉलीवुड

जब भी किसी फिल्म में अक्षय खन्ना के नए लुक या रोल की खबर आती है, तो सिनेमा के शौकीनों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है. लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि इस बार भी स्क्रीन पर कुछ अलग और कमाल का देखने को मिलेगा. चाहे पर्दे पर कोई राजा बनना हो, बीहड़ का बागी, पुराने जमाने का गुरु या फिर तेज-तर्रार पुलिस अफसर, अक्षय हर बार अपनी अदाकारी से सबको हैरान कर देते हैं. वे जिस भी किरदार में उतरते हैं, उसे अपनी खास पहचान दे जाते हैं. यही खूबी उन्हें बॉलीवुड का एक सच्चा और नायाब कलाकार बनाती है. उनके काम में दिखने वाला ये अनोखापन ही दर्शकों के दिलों में उनके लिए खास जगह बनाता है. अब अक्षय खन्ना के फैंस को उनकी आने वाली फिल्म ‘महाकाली’ की रिलीज का वेट है.