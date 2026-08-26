/कभी औरंगजेब, कभी रहमान डकैत, तो कभी गुरु शुक्राचार्य... हर रोल में कैसे फिट हो जाते हैं अक्षय खन्ना? जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से हिलाकर रख देते हैं बॉलीवुड

हिंदी सिनेमा के दिग्गज और दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे और एक्टर अक्षय खन्ना बॉलीवुड के उन गिने-चुने कलाकारों में शामिल हैं, जो किसी एक छवि में बंधकर नहीं रहे. उन्होंने अपने पूरे करियर में हमेशा कुछ नया और अलग करने की कोशिश की. रोमांटिक हीरो से लेकर पर्दे पर खूंखार विलेन बनने तक, उन्होंने हर तरह के रोल को बखूबी निभाया. दर्शकों को उनका सहज और संजीदा अंदाज खूब पसंद आया. वे पर्दे पर महज एक्टिंग नहीं करते, बल्कि उस किरदार को अपने अंदज तक उतार लेते हैं, जिसके बाद उस किरदार में किसी और एक्टर को सोच पाना भी मुश्किल लगता है.
अगर उनके फिल्मी सफर पर नजर डालें, तो उन्होंने अपने किरयर की शुरुआत रोमांटिक हीरो के तौर पर की थी और आज वे विलेन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, जो साफ दिखता है कि उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना. जहां बाकी हीरो एक जैसी इमेज में सिमट हुए हैं. वहीं, अक्षय ने लगातार बड़े रिस्क लिए चले जा रहे हैं. वे हमेशा ऐसे किरदारों को चुनते हैं, जिनमें एक्टिंग की असली परीक्षा होती है. उनकी यही हिम्मत उन्हें इंडस्ट्री के सबसे अलग अभिनेताओं में से एक बनाती है. पर्दे पर उनका डीप साइलेंस, चेहरे के भाव और बैलेंसड स्टाइल किसी भी सिंपल से रोल को यादगार बना देते हैं.
‘ताल’, ‘आ अब लौट चलें’, ‘डोली सजा के रखना’, ‘मोहब्बत’, ‘हमराज’, ‘आप की खातिर’, ‘हंगामा’, ‘लव यू हमेशा’ जैसी फिल्में में रोमांटिक और कॉमिक रोल प्ले करने के बाद 2025 में जब उन्होंने विक्की कौशल की पीरियड ड्रामा फिल्म ‘छावा’ में औरंगजेब का किरदार निभाया था, तो हर कोई उनको देखता ही रह गया था. उस किरदार को पर्दे पर उतारना किसी भी एक्टर के लिए आसान काम नहीं होता, लेकिन अक्षय ने मुगल बादशाह औरंगजेब जैसे विवादित और ताकतवर किरदार को निभाकर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी थी. भारी-भरकम कपड़े, हैवी मेकअप, आंखों में गुस्सा, चाल में रोब और आवाज में गहराई ने सिनेमाघरों में हिलाकर रख दिया था. उन्होंने औरंगजेब के किरदार को बड़े पर्दे पर जिंदा कर दिया था.
औरंगजेब के किरदार से अक्षय खन्ना ने साबित किया कि वे इतिहास के पन्नों से निकले बेहद उलझे हुए किरदारों को भी पर्दे पर पूरी सच्चाई के साथ जी सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने 2025 में ही रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ में नजर आए. इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया था. रहमान डकैत जैसे रोल में उन्होंने अपनी एक अलग ही रौबदार और आक्रामक एनर्जी दिखाई. इस तरह के रोल के लिए बहुत लाउड स्क्रीन प्रेजेंस और दबंग तेवर की जरूरत होती है. जब वे पर्दे पर इस अंदाज में उतरे, तो उनका पूरा हाव-भाव ही बदल गया. उनकी आंखें, चलने का तरीका और डायलॉग बोलने का लहजा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शांत एक्टर है, जो कभी रोमांटिक किरदार निभाया करता था.
दो बड़े और खूंखार किरदार निभाने के बाद अब अक्षय खन्ना एक और ऐसे किरदार में खुद को ढाल चुके हैं, जिसके बारे कोई सोच भी नहीं सकता. वे जल्द ही पूजा कोल्लूर की माइथोलॉजिकल फिल्म ‘महाकाली’ में नजर आने वाले हैं, जिसमें वे असुरों के गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाने जा रहे हैं. किसी भी पौराणिक और धार्मिक किरदारों को निभाना हमेशा से दोहरी जिम्मेदारी का काम रहा है. ऐसे किरदारों से लोगों की धार्मिक भावनाएं और गहरी आस्था जुड़ी होती है. गुरु शुक्राचार्य जैसे रोल में एक्टर को बहुत संयम और मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है. अक्षय की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि उन्होंने इस रोल में बेवजह की लाउड एक्टिंग नहीं की. उन्होंने बहुत ही सहज और गरिमामय ढंग से इसे पर्दे पर पेश किया.
अक्षय खन्ना का ये सादा और सच्चा अंदाज लोगों के दिलों को छू गया, जिसकी वजह से उनका काम बेहद असरदार और सच्चा लगा. अब उनके फैंस को इस फिल्म के रिलीज होने का वेट कर रहे हैं, जो अगले साल 2027 में रिलीज होगी. अक्षय खन्ना की सबसे खास बात ये है कि उनका मेकओवर सिर्फ बाहरी कॉस्ट्यूम या मेकअप पर निर्भर नहीं रहता. वे जिस किरदार को चुनते हैं, उसी हिसाब से अपने बोलने की रफ्तार, आवाज की टोन और पूरे बॉडी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं. जब वे स्क्रीन पर आते हैं, तो पहले पल तो लोग उन्हें पहचानते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका स्टारडम गायब हो जाता है और केवल उनका निभाया वो किरदार ही नजर आता है. किसी भी एक्टर के लिए ये सबसे बड़ी कला होती है.
आजकल जहां ज्यादातर एक्टर्स सोशल मीडिया पर छाए रहने और स्टारडम के पीछे भागने में लगे रहते हैं, वहीं अक्षय खन्ना का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी एक्टिंग पर रहता है. उन्होंने कभी खुद को सुर्खियों में बनाए रखने या दिखावे के लिए काम नहीं किया. अगर आप उनकी फिल्मों पर नजर डालें, तो साफ पता चलता है कि उन्होंने हमेशा भीड़-चाल से अलग होकर दमदार कहानियों और असरदार किरदारों को चुना है. वे भले ही चकाचौंध और पार्टियों से दूर अपनी सिंपल लाइफ जीते हों, मगर जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं, तो अपने सधे हुए अंदाज और जानदार अभिनय से हर किसी को हैरान कर देते हैं. उनकी इसी सादगी, ईमानदारी और अभिनय के लिए लग्न ने उन्हें लोगों और फिल्म क्रिटिक्स का पसंदीदा एक्टर बना दिया.
अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में ज्यादातर एक्टर्स नेगेटिव या विलेन वाले रोल करने से हिचकते हैं. उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उनकी अच्छी और शरीफ हीरो वाली इमेज खराब न हो जाए. मगर अक्षय खन्ना ने इस डर की कभी परवाह नहीं की. उन्होंने ‘हमराज’ और ‘रेस’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में ऐसे शातिर विलेन के रोल निभाए कि हीरो से भी ज्यादा महफिल लूट ली. उन्होंने साबित कर दिखाया कि अगर आपकी एक्टिंग में जान है, तो किरदार चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, दर्शक आपके काम को सलाम जरूर करेंगे. अपनी इसी हिम्मत और लीक से हटकर सोचने के दम पर वे बाकी तमाम कलाकारों की भीड़ में एकदम अलग और खास नजर आते हैं. आज लोग उनके हीरो नहीं, विलेन वाले रोल को पसंद करते हैं.
उनके इस संजीदा अभिनय को देखते हुए बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर्स अक्षय खन्ना के साथ काम करने को हमेशा तरजीह देते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह डायरेक्टर के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं. सेट पर किसी भी तरह का नखरा दिखाए बिना वे सीन की हर बारीक बात को एक बार में पकड़ लेते हैं. उनका बेहद शांत और गंभीर अंदाज उनकी अदाकारी में एक अलग ही गहराई भर देता है. बिना किसी गैर-जरूरी ड्रामे या चीख-पुकार के, वे सिर्फ अपनी आंखों और चेहरे के हल्के-फुल्के हाव-भाव से सीन में जान फूंक देते हैं. अभिनय की इसी सादगी और ठहराव की वजह से पर्दे पर उनका हर किरदार बनावटी लगने के बजाय एकदम सच्चा और असली नजर आता है. यही खूबी उन्हें बाकी कलाकारों से एकदम अलग बनाती है.
जब भी किसी फिल्म में अक्षय खन्ना के नए लुक या रोल की खबर आती है, तो सिनेमा के शौकीनों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है. लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि इस बार भी स्क्रीन पर कुछ अलग और कमाल का देखने को मिलेगा. चाहे पर्दे पर कोई राजा बनना हो, बीहड़ का बागी, पुराने जमाने का गुरु या फिर तेज-तर्रार पुलिस अफसर, अक्षय हर बार अपनी अदाकारी से सबको हैरान कर देते हैं. वे जिस भी किरदार में उतरते हैं, उसे अपनी खास पहचान दे जाते हैं. यही खूबी उन्हें बॉलीवुड का एक सच्चा और नायाब कलाकार बनाती है. उनके काम में दिखने वाला ये अनोखापन ही दर्शकों के दिलों में उनके लिए खास जगह बनाता है. अब अक्षय खन्ना के फैंस को उनकी आने वाली फिल्म ‘महाकाली’ की रिलीज का वेट है.