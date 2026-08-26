Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /कभी औरंगजेब, कभी रहमान डकैत, तो कभी गुरु शुक्राचार्य... हर रोल में कैसे फिट हो जाते हैं अक्षय खन्ना? जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से हिलाकर रख देते हैं बॉलीवुड

कभी औरंगजेब, कभी रहमान डकैत, तो कभी गुरु शुक्राचार्य... हर रोल में कैसे फिट हो जाते हैं अक्षय खन्ना? जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से हिलाकर रख देते हैं बॉलीवुड

Akshaye Khanna Iconic Roles: बॉलीवुड में कई कलाकार हैं, लेकिन अक्षय खन्ना जैसे मंझे हुए अभिनेता कम ही मिलते हैं. चाहे औरंगजेब का रोल हो, रहमान डकैत का खौफ या गुरु शुक्राचार्य का किरदार हो, वे हर किरदार में ऐसे रंग बस जाते हैं कि उस रोल में किसी और देख पाना और सोच पाना भी नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन वे इन किरदारों में खुद को कैसे फीट कर लेते हैं?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 26, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:03 PM IST
कभी औरंगजेब, कभी रहमान डकैत, तो कभी गुरु शुक्राचार्य... हर रोल में कैसे फिट हो जाते हैं अक्षय खन्ना? जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से हिलाकर रख देते हैं बॉलीवुड
Image Credit: अक्षय खन्ना के हर ट्रांसफॉर्मेशन ने किया सबको हैरान (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
WhatsApp ने बदला अकाउंट सिक्योरिटी का नियम! 6 Digit PIN हुआ पुराना, अब लगेगा ऐसा...
2
3
4
5