अक्षय खन्ना ने खरीदा मुंबई में करोड़ों का आलीशान अपार्टमेंट, मालाबार हिल में बनाया नया ठिकाना; कितने में हुई डील?

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने मुंबई के पॉश मालाबार हिल इलाके में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. इस प्रॉपर्टी की कीमत 33.26 करोड़ रुपये बताई जा रही है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, इस डील का रजिस्ट्रेशन सितंबर 2026 में हुआ है. इन दस्तावेजों की समीक्षा रियल एस्टेट डेटा और रिसर्च प्लेटफॉर्म Square Yards ने की है.
मालाबार हिल मुंबई के सबसे महंगे और चर्चित इलाकों में शामिल है, जहां कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों और कारोबारी परिवारों की प्रॉपर्टी मौजूद है. अक्षय खन्ना की इस नई प्रॉपर्टी की डील ऐसे समय में हुई है, जब मुंबई के प्रीमियम इलाकों में लग्जरी रियल एस्टेट की मांग लगातार चर्चा में है.
प्रॉपर्टी के कागज़ात के मुताबिक, यह अपार्टमेंट साउथ मुंबई के सबसे महंगे और पसंदीदा रिहायशी इलाकों में से एक मालाबार हिल रोड पर '30 लिटिल गिब्स' में स्थित है. इस अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 2,341.39 वर्ग फ़ीट है, जो लगभग 217.52 वर्ग मीटर के बराबर है. इसमें 175.45 वर्ग फ़ीट का बालकनी एरिया भी शामिल है, जिससे कुल एरिया 2,516.84 वर्ग फीट हो जाता है. इस प्रॉपर्टी में पार्किंग के लिए तीन जगहें हैं.
खबरों के मुताबिक, खन्ना ने इस सौदे के लिए 1.99 करोड़ रुपये स्टैम्प ड्यूटी के तौर पर चुकाए. जबकि रजिस्ट्रेशन चार्ज 30,000 रुपये था. 33.26 करोड़ रुपये की खरीद कीमत और 2,341.39 वर्ग फुट के कारपेट एरिया के हिसाब से यह सौदा कारपेट एरिया के लिए लगभग 1.42 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट बैठता है.
मालाबार हिल मुंबई के सबसे बेहतरीन रिहायशी इलाकों में से एक बना हुआ है. लंबे समय से इसे मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित रिहायशी इलाकों में गिना जाता रहा है. दक्षिण मुंबई में स्थित और अरब सागर के नज़ारों वाला यह इलाका अपने आलीशान घरों और प्रीमियम रियल एस्टेट की सीमित उपलब्धता के लिए जाना जाता है.
इस इलाके से नरीमन पॉइंट और फोर्ट जैसे कमर्शियल इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. साथ ही मरीन ड्राइव और कोलाबा जैसे इलाके भी यहां से पास ही हैं. मालाबार हिल में मुंबई की कई मशहूर जगहें भी हैं, जैसे हैंगिंग गार्डन्स, कमला नेहरू पार्क, बाणगंगा टैंक और वाल्केश्वर मंदिर.
दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने हिंदी सिनेमा में कई दशकों तक अपना करियर बनाया है. फ़िल्मों से हटकर अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी हद तक निजी रखने के लिए पहचाने जाने वाले इस अभिनेता ने रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर और किरदार-प्रधान फ़िल्मों में काम किया है. उनकी फ़िल्मों की लसित में 'दिल चाहता है', 'हलचल', 'रेस' और 'गांधी, माई फ़ादर' जैसी कई फ़िल्में शामिल हैं. खन्ना ने अपने संयमित अभिनय के लिए पहचान बनाई है और सालों से वे अपनी फ़िल्मों के चुनाव को लेकर काफ़ी सोच-समझकर फ़ैसले लेते रहे हैं. रियल एस्टेट में उनकी हालिया ख़रीद ने उन्हें मुंबई के प्रीमियम रेजिडेंशियल मार्केट में निवेश करने वाले हाई-प्रोफ़ाइल घर खरीदारों की श्रेणी में ला खड़ा किया है.