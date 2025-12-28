सनकी, वो इंसान अच्छा नहीं...इस डायरेक्टर ने 'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना पर लगाए आरोप; बोले-करते थे गंदी राजनीति

मनीष ने दावा किया था कि फिल्म सेक्शन 375 की कहानी ही नहीं बल्कि कोर्टरूम का ड्रामा वाला पूरा सीन उन्होंने ही शूट किया था. लेकिन प्रोड्यूसर और एक्टर अक्षय खन्ना की चालाकी की वजह से उन्हें सिर्फ फिल्म की कहानी लिखने का क्रेडिट दिया गया जबकि अधिकतर हिस्सा उन्होंने शूट किया था.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में उनकी अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है. लेकिन इसी बीच 'दृश्यम 3' से बाहर किए जाने और मेकर्स की ओर से कानूनी कार्रवाई की चेतावनी ने माहौल गरमा दिया है. इस विवाद के बीच डायरेक्टर मनीष गुप्ता का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने अक्षय खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे.
इस विवाद के बीच सेक्शन 375 के राइटर मनीष गुप्ता का एक हालिया इंटरव्यू सामने आया है. इस इंटरव्यू में मनीष ने अक्षय पर निर्देशक पद से हटाए जाने के लिए 'राजनीति' का सहारा लेने का आरोप लगाया है. साथ ही मनीष ने दावा किया था कि फिल्म सेक्शन 375 की कहानी ही नहीं बल्कि कोर्टरूम का ड्रामा वाला पूरा सीन उन्होंने ही शूट किया था. लेकिन प्रोड्यूसर और एक्टर अक्षय खन्ना की चालाकी की वजह से उन्हें सिर्फ फिल्म की कहानी लिखने का क्रेडिट दिया गया जबकि अधिकतर हिस्सा उन्होंने शूट किया था. मनीष ने कहा कि हमने अक्षय खन्ना जैसे एक्टर को सिर पर बैठा लिया है. वो कोई स्टार नहीं है.
अक्षय खन्ना पर बोले डायरेक्टर
दरअसल, सितंबर 2025 में कॉस्मिक कनेक्शन पॉडकास्ट पर बात करते हुए मनीष ने कहा, 'सेक्शन 375 लिखने में मुझे 3 साल लगे. मैं 160 अदालती सुनवाई में शामिल हुआ. मैंने खूब रिसर्च की, जजों, वकीलों और बलात्कार पीड़ितों से मुलाकात की. मुझे फिल्म का आइडिया शाइनी आहूजा के केस से मिला. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, मैं मुंबई में था. मैं अपने दोस्त के साथ ओशिवारा अस्पताल पहुंचा और हमने पुलिस से उनकी गिरफ्तारी के बारे में सवाल किए. मुझे बताया गया कि कानून ऐसा नहीं है.
मनीष ने कहा था, 'अक्षय खन्ना बहुत ही मुश्किल आदमी है. मैंने जितने भी लोगों के साथ कभी काम किया है उसमें से वो सबसे मुश्किल आदमी है. वो इतना संकी है, इतना इतना आलसी और इतना मुश्किल सा माहौल क्रिएट करता है कि मतलब हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए. किसी की बात सुनता नहीं है.सबकी बेइज्जती करता है.' मनीष गुप्ता ने आगे कहा, 'एक्टर अच्छा है. एक अच्छा एक्टर होना और एक अच्छा इंसान होना, इसमें बहुत फर्क है. तभी वो एक्टर बहुत अच्छा है. उसके साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता क्योंकि उनको पता है ये बहुत मुश्किल है और उसको कोई हीरो का रोल भी नहीं देना चाहता है. मैंने उसको हीरो का रोल दिया.इतना अच्छा स्क्रिप्ट उसको दिया. फिर भी इतना एहसान फरामोश.'
बता दें कि मनीष गुप्ता ने अक्षय खन्ना पर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से सेक्शन 375 के प्रोड्यूसर दबाव में थे. एक्टर की चालाकी की वजह से उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया. बुरा व्यवहार किया गया. ये इंटरव्यू 3 महीने पुराना है जब धुरंधर रिलीज नहीं हुई थी.
