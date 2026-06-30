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सामने खड़े थे अक्षय खन्ना, फिर भी नहीं पहचान पाईं ये हसीना; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

IKKA: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'इक्का' की रिलीज का हर किसी को इंतजार है. 10 जुलाई को फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे रही है, जिसमें सनी देओल के अलावा अक्षय खन्ना और दीया मिर्जा भी नजर आएंगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:19 PM IST
सामने खड़े थे अक्षय खन्ना, फिर भी नहीं पहचान पाईं ये हसीना; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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