/सामने खड़े थे अक्षय खन्ना, फिर भी नहीं पहचान पाईं ये हसीना; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

IKKA: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अक्षय खन्ना लंबे समय बाद एक साथ नजर आएंगे, लेकिन इस बार दोनों फिल्म में आमने-सामने होंगे. इस लड़ाई में कौन जीतेगा, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा. इसके अलावा एक्ट्रेस दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म 10 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में काम कर रहीं एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम 'इक्का' के सेट पर अक्षय खन्ना को पहचान नहीं पाई थीं. वह उनके सामने से निकल गईं, जिसके बाद अक्षय खन्ना ने ही उन्हें आवाज लगाकर रोका. तिलोत्तमा बताती हैं कि वह 'अक्षय खन्ना की मुस्कुराहट की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाईं.'
जल्द ही अक्षय खन्ना सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा की फिल्म 'इक्का' में नजर आएंगे. हाल ही में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान एक्ट्रेस तिलोत्तमा ने बताया कि वह सेट पर अक्षय खन्ना को पहचान नहीं पाई थीं और उनके पास से गुजर गई थीं. इसके बाद अक्षय ने उन्हें खुद आवाज देकर वापस बुलाया. दरअसल, तिलोत्तमा कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं, जिनमें 'लस्ट स्टोरीज 2', 'अंग्रेजी मीडियम', 'द फैबल' और 'हिंदी मीडियम' जैसी फिल्में और वेब सीरीज शामिल हैं.
हाल ही में 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान तिलोत्तमा ने एक किस्सा शेयर किया. वह बताती हैं, "मैंने अक्षय खन्ना को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था. लेकिन एक दिन जब मैं काम खत्म करके आ रही थी, तो एक शख्स मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहा था. मैं बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गई. तभी उन्होंने कहा, 'तिलोत्तमा.' जब मैं मुड़ी तो देखा कि वो अक्षय खन्ना थे. मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि वह मुस्कुरा रहे थे. वह सच में बहुत प्यारे इंसान हैं." दरअसल, स्टेज पर अपनी स्पीच के दौरान तिलोत्तमा इमोशनल हो गई थीं. इस दौरान उन्होंने सनी देओल के साथ काम करने पर भी खुशी जताई.
दरअसल, तिलोत्तमा शोम ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में की थी. वह मीरा नायर की फिल्म 'मॉनसून वेडिंग' में 'एलिस' के किरदार में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने फ्लोरियन गैलेनबर्गर की फिल्म 'शैडोज ऑफ टाइम' में भी अभिनय किया. तिलोत्तमा ने अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार किरदारों से दर्शकों का दिल जीता. भारतीय सिनेमा में उनकी वापसी ड्रामा फिल्म 'सर' से हुई थी. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड भी मिला. अब एक्ट्रेस अपने अगले प्रोजेक्ट 'इक्का' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.