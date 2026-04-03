नई धमाकेदार एक्शन-रोमांटिक फिल्म लेकर आ रहे अहान पांडे, शुरू हो चुकी शूटिंग, पिछले साल दे चुके 570 करोड़ी फिल्म

Ahaan Panday Upcoming Movie: फिल्ममेकर अली अब्बास जफर ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जो एक बड़े बजट की एक्शन-रोमांस फिल्म है और YRF के बैनर तले बन रही है. इस फिल्म में अहान पांडे, शरवरी, बॉबी देओल और ऐशवरी ठाकराय नजर आएंगे. सोशल मीडिया पर फर्स्ट लुक शेयर होते ही फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं.
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Ahaan Panday Upcoming Movie: फिल्ममेकर अली अब्बास जफर ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और इस खबर के सामने आते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. ये एक बड़े बजट की एक्शन-रोमांस फिल्म बताई जा रही है, जिसे यश राज फिल्म्स (YRF) के बैनर तले बनाया जा रहा है. आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानकारी दी. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, ‘And it BEGINS’. जिससे साफ है कि फिल्म की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है.
इस अनाउंसमेंट के साथ अली अब्बास जफर ने एक खास फोटो भी शेयर की है, जिसमें अहान पांडे नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में अहान पांडे काफी इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने YRF का क्लैपबोर्ड रखा हुआ है. ये फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं. पोस्ट में उन्होंने अहान पांडे और YRF को भी टैग किया है, जिससे फैंस का उत्साह और बढ़ गया है. फिलहाल फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है.
लेकिन खबरों के मुताबिक ये एक बड़ी और स्टार कास्ट वाली फिल्म होने वाली है. अहान पांडे के अलावा इसमें शरवरी, बॉबी देओल और ऐश्वर्या ठाकरे भी अहम रोल में नजर आएंगे. इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म पहले से ही चर्चा में आ गई है. फैंस को उम्मीद है कि ये फिल्म एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज साबित होगी. अगर अली अब्बास जफर की पिछली फिल्मों की बात करें तो, उन्होंने ‘सुल्तान’ और ‘टाइगर जिंदा है’ जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसको खूब पसंद किया गया.
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उनकी फिल्मों में एक अलग तरह का स्टाइल और ग्रैंडनेस देखने को मिलती है. यही वजह है कि इस नई फिल्म से भी लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं. माना जा रहा है कि इस बार भी वो अपने खास अंदाज में एक दमदार कहानी और शानदार एक्शन लेकर आएंगे. इससे पहले फरवरी में भी अली अब्बास जफर ने इस प्रोजेक्ट की झलक दिखाई थी. उस समय उन्होंने अहान पांडे के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसमें दोनों स्टूडियो के अंदर नजर आ रहे थे.
उस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, ‘पावर दी नहीं जाती.. ली जाती है... तैयार हो जाओ @ahaanpandayy’. इस लाइन ने तभी से लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा बढ़ा दी थी. बता दें, अहान पांडे ने अपनी करियर की शुरुआत मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से की थी, जिसमें उनके साथ अनीत पड्डा नजर आई थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. फिल्म के साथ-साथ इसके गाने भी लोगों के दिल में बस गए. अब फैंस को उनकी नई फिल्म का इंतजार है.
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