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'फुकरे' के बाद फिर साथ आए अली फजल-ऋचा चड्ढा, पहली बार बड़े पर्दे पर करेंगे रोमांस; नई फिल्म का ऐलान

Ali Fazal Richa Chadha: अली फजल और ऋचा चड्ढा की नई फिल्म का ऐलान हो गया है. इस फिल्म में दोनों पहली बार ऑनस्क्रीन रोमांस करते नजर आएंगे. फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही इसकी रिलीज डेट पर भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है. आइए जानते हैं, कब रिलीज होगी फिल्म.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 06, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:15 PM IST
'फुकरे' के बाद फिर साथ आए अली फजल-ऋचा चड्ढा, पहली बार बड़े पर्दे पर करेंगे रोमांस; नई फिल्म का ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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