'फुकरे' के बाद फिर साथ आए अली फजल-ऋचा चड्ढा, पहली बार बड़े पर्दे पर करेंगे रोमांस; नई फिल्म का ऐलान

Ali Fazal Richa Chadha New Movie: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और एक्टर अली फजल इंडस्ट्री के पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. शादी के बाद दोनों किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए. अब पहली बार दर्शकों को यह मौका मिलने जा रहा है, जब बड़े पर्दे पर ऋचा चड्ढा और अली फजल एक साथ नजर आएंगे. दोनों निर्देशक शशि वर्मा की दिल्ली की पृष्ठभूमि पर आधारित एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म में साथ नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर दोनों सितारे काफी एक्साइटेड हैं और उनका कहना है कि यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव होने वाला है.
इस फिल्म में अली फजल पहली बार अपनी पत्नी ऋचा चड्ढा के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे. हालांकि, दोनों इससे पहले 'फुकरे' में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उसमें ऋचा चड्ढा का नेगेटिव किरदार था. अब पर्दे पर दोनों पहली बार रोमांस करते नजर आएंगे.
अली फजल और ऋचा चड्ढा की नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसे शशि वर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं. इस अनटाइटल्ड फिल्म में कॉमेडी देखने को मिलेगी, जिसमें पहली बार अली और ऋचा ऑनस्क्रीन कपल के तौर पर साथ नजर आने वाले हैं. यह पहला मौका होगा, जब किसी फिल्म में ऋचा और अली लीड रोल में एक-दूसरे के साथ नजर आएंगे.
अली फजल और ऋचा चड्ढा की यह नई फिल्म दिल्ली पर आधारित सिचुएशनल कॉमेडी होगी, जिसमें कुमुद मिश्रा भी नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग साल 2026 के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है. इसके साथ ही इसे अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है. सीनवर्क प्रोडक्शंस और गिरिराज प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म की कमान शशि वर्मा ने संभाली है, जो 'बाला', 'गुंजन सक्सेना' और 'कटहल' जैसी फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ 'AK47' और 'मुर्गा ट्रॉफी' जैसे प्रोजेक्ट्स को लिखने और डायरेक्ट करने के लिए मशहूर हैं.
वहीं, अली फजल के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर जल्द ही 'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आने वाले हैं, जो 4 सितंबर 2026 को थिएटरों में रिलीज होगी. इसके अलावा अली फजल सनी देओल के साथ 'बंटवारा 1947' में भी नजर आएंगे, जो 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इन दोनों फिल्मों के अलावा अली के नाम 'लस्ट स्टोरीज 3' भी जुड़ रही है.