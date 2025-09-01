साल 2015 में हॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी में किया था कुछ सेकंड्स का रोल, अब तक इस बॉलीवुड स्टार को मिलती है उसकी रॉयल्टी
साल 2015 में हॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी में किया था कुछ सेकंड्स का रोल, अब तक इस बॉलीवुड स्टार को मिलती है उसकी रॉयल्टी

बॉलीवुड के इस एक्टर ने 10 साल पहले एक हॉलीवुड मूवी में छोटा सा रोल किया था जिसकी उन्हें आज तक पेमेंट आती है  

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:59 PM IST
इन दिनों ऐसे कई स्टार्स हैं जो हॉलीवुड में भी अपना सिक्का आजमा चुके हैं मगर प्रियंका चोपड़ा के अलावा किसी और स्टार को ज्यादा पहचान नहीं मिली थी. लेकिन आज हम एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जिसने 10 साल पहले हॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी में छोटा सा किरदार निभाया था और उस छोटे से किए रोल के पैसे अब तक मिलते हैं. आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो एक्टर अली फजल हैं जो सीरीज ‘मिर्जापुर’ में निभाए गए किरदार गुड्डू भैया के नाम से जाने जाते हैं.

एक्टर अली फजल ने सीरीज ‘मिर्जापुर’ में गुड्डू भैया के अवतार से सभी को चौंका दिया था अली की एक्टिंग और डायलॉग ने इस सीरीज को सुपरहिट बना दिया था. इस सीरीज के अलावा भी अली फजल बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके और जिसमें उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है. मगर आज हम अली फजल की हॉलीवुड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, साल 2015 में पॉपुलर फ्रेंचाइजी ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ का 7 वां पार्ट रिलीज हुआ था. इस एक्शन\ थ्रिलर सीरीज में अली फजल भी नजर आए थे. अली फजल को फिल्म में कुछ सेकंड्स का ही स्क्रीन टाइम मिल था जिसमें उन्होंने ‘सफर’ नाम का किरदार निभाया था.

यह भी पढ़ें: 26 साल पहले लोगों को डराने के बाद, फिर लौटी राम गोपाल-मनोज बाजपेयी की जोड़ी, इस बार हॉरर के साथ लगेगा कॉमेडी का तड़का

कुछ समय पहले अली फजल ने एक इंटरव्यू के दौरान 10 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘फास्ट एंड फ्यूरियस 7’ से जुड़ी कुछ बातों के बारे में खुलासा किया था. अली से इंटरव्यू के दौरान फिल्म के बारे में पूछा गया था जिसका जवाब देते उन्होंने कहा, ‘हां, मैंने छोटा सा रोल किया था मगर मैंने उस फिल्म से काफी पैसा कमाया है क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं भी फिल्म प्ले होती है तो, उसका एक छोटा सा चेक मेरे पास रॉयल्टी के रूप में आता है.’  वहीं उन्होंने आगे बात करते हुए बताया कि, ‘मेरा फिल्म में काफी छोटा रोल था मगर हैरी पॉटर का जो स्टंटमैन है उसे आज भी चेक आते हैं, और भी हजारों पाउंड्स में आते हैं हर साल पूरी जिंदगी भर के लिए.’

वहीं अली फजल को फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 2007 में आई रोम कॉम फिल्म ‘द आदर एंड ऑफ द लाइन’ से डेब्यू किया था. जिसके बाद वो ‘फुकरे’, ‘3 इडियट्स’, ‘ऑलवेज कभी कभी’,’सोनाली केबल’, ‘खामोशियां’, ‘ठग लाइफ’ जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, हाल ही में अली फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ में नजर आए थे. अली ने ना सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम किया है बल्कि वो एक चाइनीज फिल्म में भी नजर आ चुके हैं साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘Xuanzang’ में अली फजल एक्टर सोनू सूद के साथ दिखाई दिए थे.

Ali Fazalfilm fast and furious 7mirzapurAli Fazal Hollywood Film

