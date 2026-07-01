आलिया भट्ट की 'अल्फा' को मिला U/A सर्टिफिकेट, हटाई गई गाली; जानें कितनी लंबी है फिल्म

Alpha CBFC Certificate: आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर स्टारर फिल्म 'अल्फा' सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से पास हो गई है. राहत की बात यह है कि फिल्म में बहुत कम बदलाव करने के लिए कहा गया है. मेकर्स को ज्यादा कट्स का सामना नहीं करना पड़ा. यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की यह पहली महिला स्पाई फिल्म 'अल्फा' है.
फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ दमदार एक्शन मोड में नजर आने वाली हैं. ट्रेलर में दोनों के एक्शन ने आग ही लगा दी है. फिल्म सिनेमाघरों में 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है. 'अल्फा' को U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है. सीबीएफसी की एग्जामिनिंग कमेटी ने सबसे पहले फिल्म की शुरुआत में आने वाले डिस्क्लेमर को फिर से लिखने के लिए कहा. इस फिल्म में पहली बार आलिया भट्ट बड़े पर्दे पर फुल-फ्लेज्ड एक्शन रोल में नजर आएंगी.
'अल्फा' का रनटाइम यानी फिल्म की लंबाई 140 मिनट (2 घंटे 20 मिनट 48 सेकंड) तय की गई है. हालांकि, फिल्म में कितने कट लगाए गए हैं, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलहाल फिल्म में किसी तरह के कट की जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में माना जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इसे बिना किसी बड़े बदलाव के मंजूरी दे दी है. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में नजर आएंगी. वहीं, बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदार में दिखेंगे. इसके अलावा ऋतिक रोशन का कैमियो देखने को मिलेगा, जो काफी बड़ा आकर्षण माना जा रहा है.
वहीं, CBFC की वेबसाइट पर जारी फिल्म के सिनॉप्सिस के मुताबिक, कहानी सीता नाम की एक युवती के इर्द-गिर्द घूमती है. बदले की आग में जल रही सीता अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को खत्म कर देती है. लेकिन इसी सफर के दौरान उसे अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज पता चलता है, जो उसकी पूरी सोच बदल देता है. वह निडर, बेखौफ और अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है.