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आलिया भट्ट की 'अल्फा' को मिला U/A सर्टिफिकेट, हटाई गई गाली; जानें कितनी लंबी है फिल्म

Alpha CBFC Certificate: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म 'अल्फा' रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड से पास हो गई है. फिल्म में कुछ बदलाव, गाली हटाने और हिंसक सीन कम करने के निर्देश दिए गए थे. कई सीन पर कैंची भी चली. आइए जानते हैं, फिल्म को कौन-सा सर्टिफिकेट मिला.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 01, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:45 AM IST
आलिया भट्ट की 'अल्फा' को मिला U/A सर्टिफिकेट, हटाई गई गाली; जानें कितनी लंबी है फिल्म
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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