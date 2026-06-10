इस फ्रेंच क्लासिक फिल्म की कॉपी है आलिया भट्ट की 'अल्फा' का ये सीन? टीजर पर उठ रहे सवाल; बताया 'कॉपी पेस्ट'

यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली बड़ी फिल्म 'अल्फा' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई थी. खास बात यह है कि यह स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी कहानी एक महिला जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है. मेकर्स ने आखिरकार फिल्म का पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है.
करीब एक मिनट 55 सेकेंड्स का यह टीजर एक्शन, सस्पेंस, इमोशन्स और बड़े मिशन की झलकियों से भरपूर है. टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है और दर्शक आलिया भट्ट के नए अवतार की तारीफ कर रहे हैं.
आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ का टीजर आते ही वायरल हो गया है. इस टीजर की कई सेलेब्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. लेकिन कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि जो आलिया भट्ट और बॉबी देओल का रेस्टोरेंट वाला धमाकेदार ओपनिंग सीक्वेंस दिखाया गया है, वो 1990 में आई एक आइकॉनिक फ्रेंच-हॉलीवुड एक्शन क्लासिक La Femme Nikita का कॉपी है. यूजर्स अब इस क्लिप पर सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग एक्स पर पोस्ट शेयर कर दोनों फिल्मों के सीन्स की तुलना कर रहे हैं. वायरल हो रहे इस टीजर में आलिया एक खतरनाक सीक्रेट एजेंट के रोल में नजर आ रही हैं. वहीं बॉबी देओल उनके मेंटॉर (गुरु) की भूमिका में हैं. टीजर के ओपनिंग सीक्वेंस दिखाया गया है कि वह बचपन से ही आलिया को एक खतरनाक एजेंट बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं.
फैंस ने इस सीन की तुलना फ्रेंच क्लासिक फिल्म 'ला फेम निकिता' के एक सीन से की है. उस फिल्म में चेकी कारियो का किरदार 'बॉब', ऐनी पैरिलॉड के किरदार 'निकिता' को एक शानदार रेस्टोरेंट ले जाता है. निकिता देखने में शर्मीली और शांत लड़की लगती है, लेकिन उसे भी मारने की ट्रेनिंग दी गई होती है. शुरुआत में तो निकिता इस बात से खुश होती है, लेकिन जल्द ही बॉब उसे बंदूक थमा देता है और वहीं पर तीन लोगों को मारने का आदेश देता है.
फैंस ने बताया है कि दोनों सीन कितने मिलते-जुलते हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने 'ला फेम निकिता' (La Femme Nikita) का क्लिप शेयर किया और लिखा, 'BBNG ने #Alpha टीजर में एक कॉपी किया हुआ सीन देखा है. खास बात यह है कि इसे 'हल्का-फुल्का कॉपी' (loosely copied) किया गया है. शुरुआती सीन, ल्यूक बेसन की एक्शन क्लासिक फिल्म 'ला फेम निकिता' के एक सीन से मिलता-जुलता है.' एक और कमेंट में लिखा था, 'शुरुआती सीन ल्यूक बेसन की एक्शन क्लासिक 'ला फेम...' के सीन से 90% कॉपी किया गया है. कहानी भी वैसी ही है #Alpha.'
इसके बाद टीजर में आलिया का बिल्कुल अलग अवतार दिखाई देता है. वह दुश्मनों पर कभी चाकू से वार करती हैं, तो कभी सिर पर गोली चलाती हैं. वह कई खतरनाक एक्शन करती नजर आ रही हैं. टीजर में 'अल्फा' नाम से एक सीक्रेट प्रोग्राम से रूबरू कराया जाता है, इसके तहत देश की अगली पीढ़ी के योद्धाओं को तैयार किया जाता है. टीजर में जहां आलिया भट्ट का एक्शन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वहीं बॉबी देओल का रहस्यमयी अंदाज भी लोगों को प्रभावित कर रहा है. हालांकि फिल्म में शरवरी वाघ और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं, लेकिन इस टीजर में उनकी झलक नहीं दिखाई गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनके किरदारों से जुड़े अलग प्रोमो या पोस्टर सामने आ सकते हैं.
'अल्फा' यश राज फिल्म्स के लोकप्रिय स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है. इससे पहले 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर', 'पठान', 'टाइगर 3' और 'वॉर 2' जैसी फिल्में इस यूनिवर्स का हिस्सा रह चुकी हैं. फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है, जबकि निर्देशन शिव रवैल ने किया है. पहले इस फिल्म को 10 जुलाई 2026 को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 3 जुलाई 2026 तय की गई है.