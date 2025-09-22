Alia Bhatt और Ranbir Kapoor के लग्जरी घर में इस शस्ख का होगा एक कमरा, Farah Khan के सामने किया खुलासा

बॉलीवुड के कई स्टार्स इन दिनों अपना घर बनाने और खरीदने में बिजी हैं. वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का लग्जरी हाउस भी काफी लंबे समय तैयार किया जा रहा था जिसमें वो फाइनली अब शिफ्ट होने वाले है. लेकिन इस घर में इस शख्स का भी एक कमरा है. आइए जानते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट मां बनने के कुछ समय बाद ही वापस काम पर लौट आई थीं और रणबीर कपूर भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं. लेकिन इस बिजी शेड्यूल से समय निकालकर ये कपल अपने नए घर के कंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान दे रहा है जो कि काफी लंबे समय से अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा था. मगर आलिया-रणबीर का ये लग्जरी घर अब तैयार हो चुका है और वो जल्दी ही अपने न्यू होम में शिफ्ट हो जाएंगे.
250 करोड़ का लग्जरी हाउस
खबरों की मानें तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का ये लग्जरी हाउस लगभग 250 करोड़ रुपए में बनाया गया है जो कि मुंबई के ब्रांदा में स्थित है. इस बंगले को लेट राज कपूर के आइकॉनिक कृष्णा बंगलो की साइट पर तैयार किया गया है. वहीं इस लग्जरी घर में रणबीर और आलिया के साथ नीतू कपूर पोती राहा के साथ रहेगीं. लेकिन इन चार लोगों के अलावा भी इस घर में कुछ खास मेहमान रहने वाले हैं.
ननद के लिए भी एक कमरा
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के इस घर में एक्ट्रेस की ननद रिद्धीमा कपूर साहनी को भी जगह मिली है जिसका खुलासा उन्होंने फराह खान ब्लॉग में किया है. फिल्ममेकर ने रिद्धिमा से बात करते हुए पूछा, 'मुंबई में जो तुम लोगों का घर बन रहा है उसमें आपके लिए एक फ्लोर रखा है या नहीं?' जिसका जवाब देते हुए रिद्धिमा कपूर ने बताया, 'मेरी मां के फ्लोर पर मेरे और मेरे पति भरत के लिए एक कमरा है, और मेरी बेटी समायरा के लिए भी. मेरी मां हमें अपने करीब रखना चाहती हैं.'
