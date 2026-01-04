समंदर किनारे आलिया भट्ट-रणबीर कपूर, बेटी राहा को हवा में उछाला; एक्ट्रेस ने शेयर की 2026 की पहली फैमिली फोटो

Advertisement
आलिया ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी और परिवार की पहली तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर में वह समंदर के किनारे पति व अभिनेता रणबीर कपूर और बेटी राहा के साथ दिखाई दे रही हैं. बैकग्राउंड में सनसेट का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है.

Jan 04, 2026, 11:03 PM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 2026 के स्वागत के मौके पर अपने फैंस के लिए कुछ बेहद खास पेश किया है. आलिया भट्ट की निजी जिंदगी की झलकियां आमतौर पर सोशल मीडिया पर बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी वह कुछ पोस्ट करती हैं, तो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाता है. ऐसे ही इस बार उन्होंने नए साल की शुरुआत एक प्यारी फैमिली फोटो के साथ की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. 

आलिया भट्ट ने शेयर किया पोस्ट 

आलिया ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी और परिवार की पहली तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर में वह समंदर के किनारे पति व अभिनेता रणबीर कपूर और बेटी राहा के साथ दिखाई दे रही हैं. बैकग्राउंड में सनसेट का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है. तस्वीर में रणबीर अपनी बेटी राहा को हवा में उछालते नजर आ रहे हैं, जबकि आलिया उनके पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई बेटी को देख रही हैं. इस छोटे से पल ने सोशल मीडिया पर फैंस को रोमांचित कर दिया. इस फोटो के साथ आलिया ने लिखा, ''आगे बढ़ते रहो आप… हैप्पी 2026.'

समंदर किनारे मस्ती करती नजर आईं आलिया

आलिया के इस पोस्ट पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने रेड हार्ट इमोजी और कमेंट्स के जरिए अपनी खुशी जाहिर की.

साल 2026 आलिया और रणबीर दोनों के लिए ही खास होने वाला है. आलिया जल्द ही 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी. 'अल्फा' एक जासूसी और एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी मुख्य भूमिका में हैं. वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया और रणबीर के साथ विक्की कौशल भी नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग और सेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

वहीं रणबीर कपूर इस साल पौराणिक फिल्म 'रामायण' में भी नजर आएंगे. नितेश तिवारी निर्देशित यह फिल्म इस साल दीपावली पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणबीर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, वहीं साई पल्लवी माता सीता के रोल में हैं. इसके अलावा, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश लंकापति रावण की भूमिका में होंगे.

