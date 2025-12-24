आलिया भट्ट या श्रद्धा कपूर? कौन लेता है ज्यादा फीस, शक्ति कपूर ने किया खुलासा, बोले- 'साल में एक दो फिल्में....'

Shraddha Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर एक्ट्रेस खुद से जुडे़ अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. इस बीच हाल ही में शक्ति कपूर ने अपनी बेटी के बारे में खुलकर बात की.
Trending Photos
Shraddha Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. वह कम फिल्में करती हैं, लेकिन उनकी डिमांड काफी ज्यादा है. इसी वजह से श्रद्धा कपूर की फीस भी बाकी एक्ट्रेसेस से ज्यादा है. य बात हम नहीं बल्कि उनके पिता और दिग्गज एक्टर शक्ति कपूर ने कही है. शक्ति कपूर ने आलिया भट्ट और अनन्या पांडे का नाम लेते हुए कहा कि उनकी बेटी की फीस इन दोनों हसीनाओं से ज्यादा है.
आलिया से ज्यादा फीस लेती श्रद्धा
शक्ति कपूर ने 'द पावरफुल ह्यूमन्स' को दिए पॉडकास्ट में उन्होंने कहा 'वह बहुत कम फिल्में करती है. वह सबस अच्छी फिल्में चुनती है और अपनी अन्य एक्ट्रेसेस से ज्यादा फीस लेती है.' उन्होंने फिर आलिया भट्ट और अनन्या पांडे का जिक्र करते हुए कहा कि 'वह इन एक्ट्रेस से भी ज्यादा फीस लेती है.'
श्रद्धा को नहीं मिल रहा काम?
इतना ही नहीं शक्ति कपूर ने आगे कहा कि 'श्रद्धा साल में सिर्फ एक या दो फिल्में ही करना पसंद करती हैं और उनके काम ना मिलने की अफवाहों को उन्होंने खारिज कर दिया है. इन दावों पर हंसते हुए उन्होंने कहा कि क्या उन्हें काम नहीं मिल रहा है? उसकी बहुत डिमांड है, लेकिन वो अपनी मर्जी से साल में एक दो फिल्में ही करती है.'
श्रद्धा के संग रिश्ते पर बोले शक्ति कपूर
वहीं शक्ति कपूर ने श्रद्धा कपूर की पर्सनैलिटी की बात करते हुए कहा 'बहुत जिद्दी है. श्रद्धा वही करती है जो उसका दिल कहता है. उसके कुछ उसूल हैं और वह उन उसूलों पर ही चलती है.' अपने और श्रद्धा के रिश्ते पर शक्ति कपूर ने कहा कि 'हमारे बीच रिश्ता बहुत अच्छा है. कभी-कभी हम लड़ते हैं, कभी-कभी छुट्टियों का प्लान बनाते हैं, कभी-कभी फिल्मों पर बात करते हैं. मुझे उस पर बहुत गर्व है. उसकी परफॉर्मेंस काफी शानदार होती है. वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है.'
काफी तगड़ी है फैन फॉलोइंग
बता दें कि श्रद्धा कपूर, विराट कोहली के बाद इंस्टाग्राम पर दूसरी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय एक्ट्रेस है. श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर 94.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा से भी आगे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.