टला 2026 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैस! आलिया भट्ट ने फिर बदली ‘अल्फा’ की रिलीज डेट, अब सलमान खान की फिल्म से नहीं होगी भिड़ंत

Alia Bhatt Changed Alpha Release Date: अगर देखा जाए तो 2025 में कई बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्क क्लैश देखने को मिला और ऐसा ही कुछ अगले साल भी हो सकता था, लेकिन 2026 का सबसे बड़ी क्लैश टल चुका है. जी हां, अगरे साल अप्रैल 2026 में आलिया भट्टी की ‘अल्फा’ और सलमान खान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ के बीच जबरदस्क भिड़ंत होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आलिया की फिल्म की रिलीज डेट एख बार फिर बदल दी गई है.

पहले ये फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने अब इस तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इसकी वजह सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ से होने वाली क्लैश को टालना बताया जा रहा है. मेकर्स जल्द ही फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान करेंगे. शनिवार को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि YRF ने ‘अल्फा’ की रिलीज डेट बदलने का फैसला सोच-समझकर लिया है.

#BreakingNews... 'ALPHA' AVOIDS CLASH WITH 'BATTLE OF GALWAN' – YRF TO DECIDE ON NEW DATE... #AdityaChopra steps aside for #SalmanKhan, moving #Alpha from its earlier announced release date of 17 April 2026 to avoid a direct clash with #BattleOfGalwan.#YRF had locked 17 April… pic.twitter.com/BF3QElleC2 Add Zee News as a Preferred Source — taran adarsh (@taran_adarsh) December 27, 2025

अब ‘बैटल ऑफ गलवान’ से नहीं भिड़ेगी ‘अल्फा’

उनके मुताबिक, ‘आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान की फिल्म से टक्कर से बचने के लिए ‘अल्फा’ की रिलीज डेट 17 अप्रैल, 2026 को बदलने का फैसला किया है’. उन्होंने ये भी बताया कि मेकर्स अब अगले कुछ महीनों में थिएटर कैलेंडर देखकर नई तारीख तय करेंगे. यानी फिल्म को सही समय पर रिलीज करने की पूरी तैयारी की जा रही है. तरण आदर्श ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा कि YRF पहले ‘अल्फा’ के लिए 17 अप्रैल की तारीख फाइनल कर चुका था. लेकिन ‘बैटल ऑफ गलवान’ के साथ सीधा मुकाबला होने की वजह से यह फैसला बदला गया.

दूसरी बार बदली ‘अल्फा’ की रिलीज डेट

इंडस्ट्री में माना जा रहा है कि दो बड़ी फिल्मों के टकराने से दोनों को नुकसान हो सकता है. इसलिए मेकर्स ने समझदारी दिखाते हुए रिलीज टाल दी. अब ‘अल्फा’ की नई डेट का ऐलान तब होगा, जब थिएटर में बाकी फिल्मों की लाइनअप साफ हो जाएगी. ये पहली बार नहीं है जब ‘अल्फा’ की रिलीज आगे बढ़ाई गई हो. शुरुआत में इस फिल्म को क्रिसमस 2025 पर रिलीज करने की योजना थी. लेकिन उस वक्त फिल्म का काम पूरा नहीं हो पाया था. पोस्ट-प्रोडक्शन और बाकी तकनीकी कामों की वजह से मेकर्स को रिलीज डेट बदलनी पड़ी.

YRF की एक और धांसू स्पाई यूनिवर्स फिल्म

इसके बाद फिल्म को अप्रैल 2026 के लिए शिफ्ट किया गया. अब एक बार फिर रिलीज टाल दी गई है, जिससे साफ है कि मेकर्स फिल्म को पूरी तरह तैयार करके ही दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं. ‘अल्फा’ में आलिया भट्ट के साथ शरवरी और बॉबी देओल लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. हाल ही में ‘वॉर 2’ के पोस्ट-क्रेडिट सीन में ‘अल्फा’ की झलक भी दिखाई गई थी. इस सीन में बॉबी देओल की एंट्री ने सभी को चौंका दिया था.