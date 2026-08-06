दीपिका-रश्मिका ही नहीं, रणबीर कपूर को भी पीछे छोड़ गईं आलिया भट्ट; ₹892 करोड़ की वैल्यू के साथ बनीं 'ब्रांड क्वीन'

India's Valuable Female Celebrity: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक बार फिर अपना स्टारडम दिखा दिया है. उनकी पॉपुलैरिटी उन्हें इस बार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना जैसे स्टार्स से भी आगे ले गई है. हाल ही में क्रोल की 'सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025' की लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में आलिया भट्ट भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं.
दरअसल, क्रोल की 'सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025' के अनुसार, आलिया भट्ट भारत की सबसे वैल्यूएबल महिला सेलिब्रिटी ब्रांड बनकर उभरी हैं. उन्होंने 892 करोड़ रुपये (93.9 मिलियन डॉलर) की ब्रांड वैल्यू के साथ लिस्ट में छठा स्थान हासिल किया है.
इसी के चलते आलिया भट्ट ने अपने पति रणबीर कपूर को भी पीछे छोड़ दिया है, जो 761 करोड़ रुपये की वैल्यू के साथ 10वें स्थान पर हैं. आलिया की यह सफलता केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके वैश्विक प्रभाव और एक बिजनेसवुमन के रूप में उनकी पहचान ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है.
आलिया भट्ट के बाद इस लिस्ट में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम आता है, जो 849.35 करोड़ रुपये की ब्रांड वैल्यू के साथ सातवें स्थान पर हैं. वह टॉप 10 में जगह बनाने वाली आलिया के अलावा एकमात्र अन्य महिला सेलिब्रिटी हैं. साउथ फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह 715.91 करोड़ रुपये की वैल्यू के साथ 12वें स्थान पर पहुंच गई हैं, जो 2024 के 15वें स्थान से एक बड़ी छलांग है.
करीना कपूर खान 588.29 करोड़ रुपये की ब्रांड वैल्यू के साथ 15वें स्थान पर काबिज हैं. वह अपनी पीढ़ी की एकमात्र एक्ट्रेस हैं, जो पिछले दो दशकों से टॉप 25 की लिस्ट में बनी हुई हैं. वहीं, कियारा आडवाणी 493.64 करोड़ रुपये की वैल्यू के साथ 17वें स्थान पर हैं. हालांकि, कियारा की रैंकिंग में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन विज्ञापनों की दुनिया में उनकी पकड़ अब भी मजबूत मानी जा रही है.
एक्ट्रेस कृति सेनन 481.42 करोड़ रुपये की वैल्यू के साथ 18वें स्थान पर हैं, जबकि अनन्या पांडे ने 461.13 करोड़ रुपये के साथ 19वां स्थान हासिल किया है. अनन्या की रैंकिंग में 6 पायदान का बड़ा सुधार हुआ है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि अब विज्ञापनों का तरीका बदल रहा है. आजकल सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन का 60 से 75 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल अभियानों से आता है, जो पहले केवल 40 से 60 प्रतिशत हुआ करता था. अब कलाकार केवल एक्टिंग ही नहीं, बल्कि बिजनेस निवेश और एआई तकनीक के जरिए भी कमाई कर रहे हैं.