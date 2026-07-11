/दुल्हन बनीं आलिया भट्ट की सहेली आकांक्षा रंजन, डायरेक्टर शरण शर्मा संग की शादी; वेडिंग तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

आकांक्षा और शरण 2022 से डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया. आकांक्षा एक एक्ट्रेस हैं, जबकि शरण राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के डायरेक्टर हैं.
आकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा ने रजिस्टर वेडिंग के जरिए शरण के सात जन्मों के लिए अपना हमसफल बनाया. इसी के साथ कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की पहली तस्वीरें शेयर कर दी हैं.
फोटोज के साथ आकांक्षा ने दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा है. साथ ही आकांक्षा ने मिस्टर एंड मिसेज माही के वायरल गाने की पॉपुलर लाइनें लिखीं. आकांशा लिखती हैं, 'तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता'. इन तस्वीरों में कपल एक-दूसरे को प्यार से गले लगाते और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. एक फोटो ऐसी भी है, जिसमें आकांक्षा की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं. बता दें कि कपल ने रजिस्टर मैरिज के जरिए एक-दूसरे को अपना साथी बनाया है. इसके बाद आलिया भट्ट, अथिया शेट्टी, शाहीन भट्ट और अन्य कई सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में नए जोड़े को बधाई और शुभकामनाएं दीं.
आकांक्षा और शरण 2022 से डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया. आकांक्षा एक एक्ट्रेस हैं, जबकि शरण राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के डायरेक्टर हैं. यह कपल 11 जुलाई को सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. आकांक्षा और शरण ने अपनी शादी को प्राइवेट रखने का फैसला किया है और 12 जुलाई को एक शानदार रिसेप्शन रखा है.
आकांक्षा हाल ही में 'इक्का' में नजर आई थीं. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में एक्ट्रेस का छोटा सा रोल है. सीरीज में अक्षय खन्ना, सनी देओल, दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम लीड रोल में हैं. क्रिटिक्स से इस सीरीज को मिले-जुले से लेकर नेगेटिव रिव्यू मिले और यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसके अलावा, वह प्राइम वीडियो के 'ग्राम चिकित्सालय सीजन 2' में भी नजर आई थीं.