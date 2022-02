आलिया भट्ट की इस 'हरकत' से परेशान हुए रणबीर कपूर, डायरेक्टर से कर दी गर्लफ्रेंड की शिकायत!

नई दिल्ली: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपनी नई फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को लेकर चर्चा में हैं. फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में आलिया गंगूबाई के किरदार में नजर आएंगी. अपने इस कैरेक्टर के लिए आलिया ने बहुत कड़ी मेहनत की है. यहां तक कि आलिया की तैयारी की वजह से रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भी परेशान हो गए थे. इस बात का खुलासा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने किया है.

संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया से बातचीत में खुलकर बताया कि किस तरह आलिया की तैयारी की वजह से रणबीर कपूर को परेशानी उठानी पड़ी. फिल्म में आलिया भट्ट ने एक मासूम लड़की का रोल प्ले किया है जो बाद में एक वैश्यालय की मालकिन बन जाती हैं. आलिया की परफॉर्मेंस को लेकर संजय लीला भंसाली ने कहा, मुझे लगता है कि वह असल जिंदगी में भी आलिया भट्ट से ज्यादा गंगूबाई बन गई थी. उसके बॉयफ्रेंड ने मुझसे शिकायत की थी कि वह घर पर भी गंगूबाई की तरह बात करती है. भंसाली ने आगे कहा कि ये बिलकुल अपने किरदार के साथ एक हो जाने जैसा है.

