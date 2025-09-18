आलिया भट्ट के को-स्टार की जिंदगी में आया भूचाल, शादी के 12 साल बाद हुआ तलाक! पत्नी से जुदा हुई राहें
आलिया भट्ट के को-स्टार की जिंदगी में आया भूचाल, शादी के 12 साल बाद हुआ तलाक! पत्नी से जुदा हुई राहें

Varun Kapoor Divorce With Wife Dhanya Mohan: टीवी से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर वरुण कपूर की निजी जिंदगी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. वरुण कपूर का शादी के 12 साल बाद तलाक हो गया है.

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 18, 2025, 08:15 PM IST
वरुण कपूर का हुआ तलाक
वरुण कपूर का हुआ तलाक

Alia Bhatt Co-actor Divorce: टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले जाने माने एक्टर वरुण कपूर को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जिसे सुन उनके फैंस को तगड़ा झटका लगने वाला है. एक्टर वरुण कपूर की शादीशुदा जिंदगी पर गाज गिर गई है. वरुण कपूर और उनकी पत्नी धान्या मोहन ने शादी के 12 साल बाद अपनी राहें अलग करने का फैसला किया है.  

12 साल बाद हुआ तलाक
वरुण कपूर के जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनका और धान्या मोहन का शादी के 12 साल बाद तलाक हो गया है. हालांकि अभी तक इस मामले पर वरुण कपूर और धान्या मोहन ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण कपूर और धान्या मोहन का तलाक को हुए दो सप्ताह हो गए है. वरुण कपूर अब अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों से दूर अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

निजी जिंदगी को हमेशा रखा मीडिया से दूर
बता दें कि वरुण कपूर ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखा है. ऐसे में अभी तक उनके तलाक की जानकारी को लेकर भी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है. वरुण और धान्या ने साल 2012 में शादी रचाई थी. कपल की शादी में परिवार वाले और कुछ खास दोस्त शामिल हुए थे. 

शादी के बाद काफी बदलाव आए
वरुण कपूर ने बताया था कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आए थे. उन्होंने कहा था कि शादी के बाद आपके साथ कोई होता है, जिसके साथ आप अपनी परेशानियां बांट सकते है. कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास कोई सुनने वाला ना भी हो, लेकिन शादी के बाद आपका पार्टनर सब सुनने को तैयार रहता है जो आप कहना चाहते हैं. मेरी पत्नी मेरे लिए बैकबोन जैसी है. 

