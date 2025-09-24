आलिया भट्ट ने ‘अल्फा’ को बताया पहली एक्शन फिल्म, तो भड़क उठे यूजर्स, बोले- ‘भूल गईं अपनी वो फ्लॉप फिल्में...’

Alia Bhatt: आलिया भट्ट इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. इसी बीच एक्ट्रेस मिलान फैशन वीक में नजर आईं, जहां उन्होंने अपनी इस फिल्म को लेकर बात की और इसको अपनी पहली एक्शन फिल्म बताया. उनकी ये बात सुनने के बाद यूजर्स बुरी तरह भड़क और एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे.
Alia Bhatt Faces Backlash: अलिया भट्ट हाल ही में मिलान फैशन वीक में नजर आईं, जहां उन्होंने गॉथिक स्टाइल का आउटफिट पहनकर सबका ध्यान खींचा. वे वहां गुच्ची की ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर के तौर पर शामिल हुई थीं. शो के दौरान अलिया ने अपनी आने वाली फिल्म ‘अल्फा’ को लेकर भी बात की, जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये उनकी पहली एक्शन फिल्म होने वाली है.
हालांकि, उनकी ये बात ट्रोर्ल्स को कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने आलिया को ट्रोल करने में कोई को-कसर नहीं छोड़ी. कई लोगों ने कहा कि अलिया पहले भी ‘जिगरा’ और ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ जैसी फिल्मों में एक्शन कर चुकी हैं. रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, 'जिगरा में तो लगभग पूरी फिल्म ही एक्शन से भरी हुई थी. अगर इसे कम एक्शन वाली फिल्म कह रहे हो तो शायद आपने कोई और फिल्म देखी होगी'.
So, Alia Bhatt doesn't consider Jigra and Heart of Stone as action films. Alpha is releasing this December.
byu/EfficientHospital900 inBollyBlindsNGossip
अपनी फ्लॉप फिल्मों को भूल गईं आलिया..
वहीं, दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि शायद वे पिछली फिल्मों का जिक्र नहीं करना चाहतीं, क्योंकि वे बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाईं. कुछ लोगों का मानना है कि अलिया जानबूझकर अपनी फ्लॉप फिल्मों को अनदेखा करती हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जब आप अपनी सेटबैक को मानते ही नहीं तो इसका मतलब है कि आप उनसे सीखते भी नहीं. ये किसी भी इंसान के बारे में बहुत कुछ कहता है'.
‘जिंदगी बर्बाद मत करो...’ अक्सर अनुराग कश्यप से ऐसा कहते हैं पियूष मिश्रा, बात-बात पर टोकते हैं मनोज बाजपेयी
फैंस कर रहे आलिया का बचाव
हालांकि, अलिया के फैंस भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने उनका बचाव किया. फैंस का कहना था कि ‘जिगरा’ और ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ में उनका किरदार पूरी तरह से एक्शन हीरोइन वाला नहीं था. एक यूजर ने लिखा, 'अगर सिर्फ एक-दो फाइट सीन होने से फिल्म को एक्शन फिल्म कहा जाएगा, तो फिर पुरानी ज्यादातर रोमांटिक फिल्मों को भी एक्शन मान लेना चाहिए'. ‘अल्फा’ को शिव रावल डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है.
‘अल्फा’ को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस
खास बात ये है कि ये इस फ्रेंचाइज की पहली फीमेल-लीड फिल्म है. भले ही अलिया के इस बयान पर यूजर्स के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गई हो, लेकिन बावजूद इसके फैंस इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. अब सबकी नजरें इस टिकी हैं कि क्या अलिया अपनी इस फिल्म से बड़े पर्दे पर वाकई धमाकेदार एक्शन का तड़का लगा पाएंगी या नहीं. वहीं, अगर अलिया की ‘जिगरा’ की बात करें तो, ये पिछले साल 2024 में रिलीज हुई थी.
बॉक्स ऑफिस हुई थी बड़ी फ्लॉप
इसको वसन बाला ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में आलिया भट्ट के साथ वेदांग रैना लीड रोल में नजर आए थे. साथ ही मनोज पाहवा, राहुल रविंद्रन, आदित्य नंदा, और दिलजीत दोसांझ (स्पेशल अपीयरेंस) भी शामिल थे. 80 करोड़ के बजट में बनी ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, जिसने सिर्फ 55 करोड़ कमाए थे. ये फिल्म आलिया के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शामिल है.
