'मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश...', कास्टिंग काउच का शिकार हुए 'डार्लिंग्स' स्टार, मॉडल को-ऑर्डिनेटर की हरकत से रह गए सन्न

बॉलीवुड के सबसे दमदार कलाकारों में गिने जाने वाले विजय वर्मा ने अपनी मेहनत और वर्सेटाइल एक्टिंग के दम पर एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने 'गली बॉय', 'डार्लिंग्स', 'दहाड़' और कई दूसरी फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी शानदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया है. चाहे स्क्रीन पर उनका रोल छोटा रहा हो या बड़ा, वो हर किरदार में एक नई जान फूंक देते हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर इतना सही आसान नहीं रहा. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने मुश्किलों दिनों के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे मॉडलिंग के दिनों में उनके साथ एक चौंकाने वाला हादसा हुआ था, जिसने उन्हें भीतर तक पूरी तरह से झकझोर दिया था.
विजय ने बताया कि उस घटना के बाद वो सन्न रह गए और काफी निराश हुए. इस हादसे के बाद उन्हें लगा कि शायद ये रास्ता उनके लिए सही नहीं है. विजय ने अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद शहर में मॉडलिंग से की थी. उस समय वो छोटे-मोटे और शौकिया लेवल के प्रोजेक्ट्स की तलाश कर रहे थे.
विजय ने इंटरव्यू में बताया कि इसी तलाश के दौरान उनकी मुलाकात एक मॉडल को-ऑर्डिनेटर से हुई. लेकिन वो कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक बेहद खराब एक्सपीरियंस था. विजय ने कहा, 'मैंने हैदराबाद में मॉडलिंग करने की कोशिश की , बस छोटे-मोटे, शौकिया लेवल के काम किए. लेकिन मेरी मुलाकात एक अजीब से मॉडल को-ऑर्डिनेटर से हुई. उसने मेरे साथ थोड़ा बदतमीजी से पेश आना शुरू कर दिया,जैसे कि थोड़ा गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा हो'.
विजय इस घटना से पूरी तरह से सहम गए थे और उन्होंने तुरंत रिएक्ट करते हुए उस मॉडल को-ऑर्डिनेटर से कहा, 'भाई, ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो?' तो मैं तुरंत निराश हो गया. फिर मैंने सोचा, मुझे इस समस्या का सामना करना चाहिए. अगर एक्टिंग ही मेरा सपना है, तो मुझे वही करना होगा.'
उस घटना के बाद विजय ने फैसला लिया कि अगर उन्हें एक्टर बनना है, तो सही तरीके से एक्टिंग सीखना होगा और इसी सोच के साथ वो हैदराबाद के जाने-माने स्कूल ऑफ एक्टिंग पहुंच गए. लेकिन कुछ दिन बाद यहां से भी उनके हाथ निराशा लगी. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग सीखने की इच्छा जाहिर कि तो इंस्टिट्यूट ने उनका एडमिशन लेने से इनकार कर दिया.
विजय ने इंस्टिट्यूट में बैठे लोगों से कहा, 'मैं एक्टिंग सीखना चाहता हूं. लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया. उन्होंने कहा, 'इसके लिए कमिटमेंट और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है. ये ऐसा काम नहीं है जिसे आप दो दिन करके छोड़ दें. मैंने सोचा, वो मुझे मौका भी नहीं दे रहे हैं.' लेकिन कई रिजेक्शन के बाद भी विजय ने अपना सपना नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत करते रहे.
हैदराबाद के बाद विजय ने देश के सबसे फेमस फिल्म इंस्टिट्यूट में से एक FTII में ट्राई करने का फैसला किया. उन्हें लगा कि अगर यहां एडमिशन मिल गया, तो उनका सपना पूरा हो सकता है. वो सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट राउंड तक भी पहुंचे, लेकिन आखिर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. इसने उन्हें काफी निराश किया. विजय ने कहा, 'फिर मैंने एफटीआईआई में रजिस्टर किया. मुझे पता चला कि उनके पास दो साल का एक्टिंग कोर्स है.'
'मैंने आवेदन किया, आखिरी दौर तक पहुंचा, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया. और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आपके सपने पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं होते.' विजय ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि आप कुछ चाहें और वो आपको अपने आप मिल जाए. ऐसा नहीं होता.' इस एक्सपीरियंस ने से उन्होंने सीखा कि केवल इच्छा रखने से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत भी जरूरी होती है.
विजय ने कहा, 'जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो एक तरह से आप खुद को हकदार समझते हैं. आपके माता-पिता होते हैं, आपका परिवार होता है, हर चीज का ख्याल रखा जाता है. आपको वो सब मिलता है जो आप चाहते हैं. आखिरकार, आपको वो मिल ही जाता है जो आप चाहते हैं. लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि बाहरी दुनिया में, अपनी मनचाही चीजें पाना आसान नहीं है, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन हो या अपनी पसंद का काम करना.'
विजय की लगातार कोशिशों के बाद, आखिरकार मेहनत रंग लाई और उन्हें एफटीआईआई में एडमिशन मिल गया और यहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई. इस इंस्टिट्यूट में उन्होंने राजकुमार राव और जयदीप अहलावत जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ पढ़ाई की. एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई. शुरुआत में छोटे रोल मिले, लेकिन हर किरदार में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की, कि लोग उन्हें नोटिस करने लगे.