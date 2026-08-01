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'मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश...', कास्टिंग काउच का शिकार हुए 'डार्लिंग्स' स्टार, मॉडल को-ऑर्डिनेटर की हरकत से रह गए सन्न

Casting Couch Incident: फिल्म इंडस्ट्री से आए दिन कास्टिंग काउट की खबरें सुनने को मिलती हैं, जिसका शिकार ज्यादातर न्यू कमर्स एक्टर होते हैं. हाल ही में एक और बड़े स्टार ने अपने साथ हुई इस घटना जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि एक मॉडल को-ऑर्डिनेटर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 01, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:32 PM IST
'मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश...', कास्टिंग काउच का शिकार हुए 'डार्लिंग्स' स्टार, मॉडल को-ऑर्डिनेटर की हरकत से रह गए सन्न

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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