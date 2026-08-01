'मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश...', कास्टिंग काउच का शिकार हुए 'डार्लिंग्स' स्टार, मॉडल को-ऑर्डिनेटर की हरकत से रह गए सन्न

बॉलीवुड के सबसे दमदार कलाकारों में गिने जाने वाले विजय वर्मा ने अपनी मेहनत और वर्सेटाइल एक्टिंग के दम पर एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने 'गली बॉय', 'डार्लिंग्स', 'दहाड़' और कई दूसरी फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी शानदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया है. चाहे स्क्रीन पर उनका रोल छोटा रहा हो या बड़ा, वो हर किरदार में एक नई जान फूंक देते हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर इतना सही आसान नहीं रहा. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने मुश्किलों दिनों के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे मॉडलिंग के दिनों में उनके साथ एक चौंकाने वाला हादसा हुआ था, जिसने उन्हें भीतर तक पूरी तरह से झकझोर दिया था.