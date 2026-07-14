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आलिया भट्टी की पहली हॉरर फिल्म... ‘तुम्बाड’ के सीक्वल में हुई एंट्री; सोहम शाह के पोस्ट से बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

Alia Bhatt First Horror Film: आलिया भट्ट अब जल्द ही फिल्म ‘तुम्बाड 2’ में नजर आने वाली हैं. इस बात की जानकारी खुद फिल्म के मेन एक्टर सोहम शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है. सोहम ने आलिया के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 14, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:10 AM IST
आलिया भट्टी की पहली हॉरर फिल्म... ‘तुम्बाड’ के सीक्वल में हुई एंट्री; सोहम शाह के पोस्ट से बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट
Image Credit: Alia Bhatt First Horror Film Tumbbad 2Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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