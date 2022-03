प्रियंका चोपड़ा की राह पर चली ये बॉलीवुड हसीना, हॉलीवुड में बिखेरेंगी जलवा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपनी एक्टिंग के दम पर फैंस का जीत लिया है. वह अपने हर किरदार में जान फूंक देती हैं. बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग जलवा दिखाने के बाद अब आलिया ने हॉलीवुड में धाक जमाने के लिए अपनी कमर कस ली है. आलिया बहुत जल्द में हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं जिसमें वह एक फेमस स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.

आलिया भट्ट 'Heart Of Stone' नाम की हॉलीवुड फिल्म में Gal Gadot के साथ काम करने जा रही हैं. इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके दी है. तरण ने आलिया भट्ट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आलिया भट्ट (Alia Bhatt) हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. वह गल गैडोट के साथ फिल्म 'Heart Of Stone में नजर आएंगी जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. ये एक इंटरनेशनल स्पाय थ्रिलर फिल्म होगी. 'हर्ट ऑफ स्टोन' को टॉम हार्पर डायरेक्ट कर रहे हैं.' हालांकि फिल्म का आलिया का किरदार कैसा होगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है.

ALIA BHATT MAKES HER HOLLYWOOD DEBUT: JOINS GAL GADOT IN NETFLIX FILM... #AliaBhatt makes her global debut, joining #GalGadot in #Netflix’s international spy thriller #HeartOfStone... #TomHarper is directing the pic. pic.twitter.com/ouT5zaYXX6

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 8, 2022