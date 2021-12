'RRR' के सेट पर Alia Bhatt हुईं इग्नोर! जूनियर एनटीआर और राम चरण को लेकर किया बड़ा खुलासा

Alia Bhatt ignored on the sets of 'RRR': आलिया भट्ट ने बताया कि राम चरण और जूनियर एनटीआर ने 'आरआरआर' के सेट पर उन्हें नजरअंदाज किया. वहीं राजामौली ने आलिया की जमकर तारीफ की है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में तेलुगू सीखी है.