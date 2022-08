Alia Bhatt Name Change: जब आई नाम बदलने की बात तो आलिया ने कहा-'मैं हमेशा भट्ट रहूंगी'

Alia Bhatt On Change Her Name: आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है. इन दिनों वो अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर काफी चर्चा में हैं. शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेग्नेंट होने वाली आलिया ने इसी साल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) संग सात फेरे लिए थे और अब कपल जल्द ही मां-बाप बनने वाले हैं. लेकिन शादी के बाद से ही आलिया (Alia Bhatt) अपने काम को काफी जुटकर कर रही हैं. इस दौरान उनका बड़ा से बेबी बंप भी साफ नजर आ रहा है. हाल ही में उनसे नाम बदलने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने दिल की बात रख दी.

हमेशा भट्ट ही रहेंगी आलिया

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अपने नाम के साथ अपने पति रणबीर कपूर का सरनेम जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आपको बता दें, शादी के बाद आलिया ने अपने नाम के आगे कपूर सरनेम नहीं जोड़ा. सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उन्होंने अपना नाम के आगे कपूर नहीं लगाया है और इस बीच एक्ट्रेस ने ऐसा जवाब दिया है कि उनका स्क्रीन नाम हमेशा आलिया भट्ट होगा और वो हमेशा भट्ट ही रहेंगी लेकिन अब दस्तावेजों पर वो अपना नाम बदल देंगी.

दस्तावेजों में बदलेंगी नाम

हाल ही में एक बातचीत में, आलिया ने खुलासा किया कि वो स्क्रीन पर अपना नाम नहीं बदलेंगी, हालांकि वह जल्द ही अपना नाम आधिकारिक तौर पर आलिया भट्ट-कपूर कर देंगी क्योंकि वो अब मां बनने वाली हैं. मिड-डे से बात करते हुए उन्होंने कहा, अपने पासपोर्ट पर नाम अपडेट करने के बारे में आलिया ने कहा कि मुझे यह करने में खुशी हो रही है.

जून में किया बच्चे का ऐलान

आपको बता दें, आलिया और रणबीर कपूर अप्रैल 2022 में शादी के बंधन में बंध गए थे . 'ब्रह्मास्त्र' के सेट पर एक साथ काम करने के दौरान वे एक-दूसरे के करीब आए थे और फिर सालों तक एक-दूजे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी का फैसला किया. इस साल जून के अंत में फैमिली ने अपने बच्चे के जल्द दुनिया में आने का ऐलान किया था.

रणबीर ने तुरंत बदला अपना स्टेटस

आलिया ने खुलासा किया कि उसे अपने बिजी शेड्यूल और कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की वजह से पासपोर्ट में बदलाव करने का समय नहीं मिला. बता दें कि उन्होंने अपने हॉलीवुड डेब्यू प्रोजेक्ट हार्ट ऑफ स्टोन के लिए लगभग एक महीना यूके में बिताया था. रणबीर द्वारा अपने पासपोर्ट पर वैवाहिक पोजीशन को तत्काल बदलने के बाद, आलिया ने कहा कि अब हम एक बच्चा पैदा करने जा रहे हैं. मैं उसे भट्ट नहीं लिख सकती जबकि में कपूर परिवार एक साथ रह रहीं हूं. आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? मैं अकेलापन महसूस नहीं करना चाहती.

