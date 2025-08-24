ऐसा दिखता है आलिया-रणबीर के सपनों का 6 मंजिला घर, 250 करोड़ में बनकर हुआ तैयार, फ्रंट व्यू देख मुंह से निकलेगा- ‘उई अम्मा..’

Alia Bhatt Ranbir Kapoor Dream Home: बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का सपना अब पूरा हो चुका है. करीब 250 करोड़ रुपये की कीमत वाला उनका नया घर आखिरकार बनकर तैयार हो गया है. लंबे समय से इस बंगले के निर्माण की फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं, लेकिन अब पहली बार इस घर का पूरा फ्रंट व्यू वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया.

इस घर की खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि इसका फैमिली बॉन्ड भी है. ये वही जमीन है, जो पहले रणबीर के दादा-दादी राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की थी. साल 1980 में ये बंगला ऋषि कपूर और नीतू कपूर के पास आया था. अब रणबीर और आलिया इसे फिर से अपना बनाकर परिवार की यादों को संजो रहे हैं. रणबीर और आलिया का नया घर मॉर्डन डिजाइन और सिंपलिसिटी का यूनिक मेल है. हर मंजिल की बालकनी में हरे-भरे पौधे लगाए गए हैं.

ऐसा दिखा है दोनों का नया घर

साथ ही दीवारों का रंग ग्रे रखा गया है, जिससे उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है. पहले फ्लोर के बड़े हॉल में ऊंची छत और शानदार झूमर लगे हुए हैं. आलिया, रणबीर और उनकी बेटी राहा को अक्सर इस घर के निर्माण के दौरान साइट पर देखा गया है. इस शानदार बंगले का नाम रणबीर की दादी कृष्णा राज कपूर के नाम पर रखा गया है. खास बात ये है कि इस घर को रणबीर और आलिया अपनी बेटी राहा के नाम रजिस्टर्ड करवाने वाले हैं.

कभी भी हो सकते हैं शिफ्ट

इसका सीधा मतलह ये है कि ये आलीशान बंगला सिर्फ एक महंगी प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि बेटी के लिए दिया गया एक इमोशनल और पयारा सा गिफ्त भी है. पिछले साल खबरें आई थीं कि कपल अपनी पहली दिवाली इसी घर में मनाने वाले हैं, लेकिन उस समय काम बाकी था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, घर का काम लगभग पूरा हो चुका था और सिर्फ फिनिशिंग बची थी. अब जब निर्माण काम खत्म हो गया है, तो उम्मीद है कि रणबीर-आलिया जल्द ही किसी शुभ मौके पर इसमें शिफ्ट हो जाएंगे.

आलिया-रणबीर का वर्कफ्रंट

फिलहाल, पूरे कपूर परिवार के लिए ये बंगला बेहद खास है. आलिया और रणबीर ने अपनी बिजी लाइफ से समय निकालकर हर काम पर ध्यान दिया है. वहीं, अगर दोनों के काम की बात करें तो रणबीर इन दिनों अपनी मच अवेटेड माइथोलॉजी फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले हैं, जो अलगे साल रिलीज होगी. इसके अलावा वे आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. इस फिल्म में विक्की कौशल भी उनके साथ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.