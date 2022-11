Fans Reactions on Alia Ranbir Baby: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के घर आई नन्हीं परी तो फैंस हुए एक्साइडेट, बोले- लक्ष्मी आ गई

Alia Ranbir Baby Girl: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) बीते काफी दिनों से जिस खुश खबरी का इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो उन्हें मिल ही गई. आलिया और रणबीर फाइनली पेरेंट्स बन गए हैं. दोनों के घर प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया है. इस खुश खबरी के आते ही जहां नानी सोनी राजदान और दादी नीतू कपूर खुशी से फूले नहीं समा रहीं तो वहीं फैंस भी रणबीर और आलिया भी खुशी में शरीक हो गए है. एक्साइटेड फैंस लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इन दोनों सितारों को अपनी-अपनी तरह से बधाई दे रहे हैं. देखिए सोशल मीडिया पर फैंस किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं.

फैंस रिएक्शंस

ट्विटर पर एक फैन ने लिखा- 'बहुत बहुत बधाई आलिया और रणबीर...बेबी गर्ल हुई है...लक्ष्मी घर पर आई है...बहुत ज्यादा खुश हूं और इमोशनल भी हूं.'

Many many Congratulations Alia and Ranbir

It's baby Girl

Laxmi has Arrived

So so happy and emotional right now#AliaBhatt #RanbirKapoor pic.twitter.com/zhlTCsqCV6 — Arnavi (@ArnaviXe) November 6, 2022

एक और फैन ने ट्विटर पर आलिया और रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र फिल्म का एक वीडियो क्लिप शेयर कर लिखा- इन दोनों क्यूटीस को बधाई. रणबीर और आलिया बहुत ज्यादा खुश हूं.

Congratulations to these cuties

Ranbir and Alia

So so happy for them n my fellow rk-alia fd pic.twitter.com/ZtQMRKRmQz — KartikxAkshitha(@AkshithaPolu) November 6, 2022

तीसरे यूजर ने एक शख्स के ढोल बजाने वाला वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- 'रणबीर और आलिया को बेबी गर्ल हुई है. करण जौहर और उसकी टीम कपूर खानदान के घर के बाहर.'

*Ranbir and Alia have been blessed with a baby girl* Karan Johar & his team outside the Kapoor house : pic.twitter.com/omRDbSzZ7F — Harshhh! (@Harsh_humour) November 6, 2022

चौथे यूजर ने एक प्यारी सी विदेशी बच्ची की फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा- 'रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी ब्रह्मास्त्र पार्ट-3.'

Ranbir kapoor and alia bhatt's daughter in brahmastra part-3 pic.twitter.com/Yg8aSQmwQy — Nimitt (@sarcasticnimitt) November 6, 2022

पांचवें फैन ने एक और फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा- 'रणबीर और आलिया को बेबी गर्ल हुआ है. करण जौहर और मनीष मल्होत्रा अपने गैंग के साथ रणबीर कपूर के घर के बाहर.'

Ranbir and Alia have been blessed with a baby girl. Karan johar and Manish Malhotra with his gang at Ranbir's house#Ranbir #AliaBhatt pic.twitter.com/yS4dklACby — Arun (@ArunTuThikHoGya) November 6, 2022

रविवार को दिया बेटी को जन्म

आलिया भट्ट इस वक्त मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती हैं. इसी अस्पताल में आलिया ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है. इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शंस का सैलाब आ गया है. ना केवल आम बल्कि खास लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आलिया और रणबीर को बधाई दे रहे हैं.

