Alia Bhatt New Year: आलिया भट्ट ने Ranbir Kapoor संग बालकनी में मनाया नया साल, फैमली-फ्रेंड्स के साथ की स्पेशल पजामा पार्टी

Alia Bhatt New Year Celebration Photos: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने अपनी शादी वाली बालकनी में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt New Year Pics) ने फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत मुंबई स्थित अपने वास्तु हाउस में किया है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Photos) की न्यू ईयर पार्टी में शाहीन भट्ट, एक्टर आदित्य रॉय कपूर, फिल्ममेकर रोहित धवन, उनकी पत्नी जाह्नवी धवन शामिल हुए थे.

आलिया भट्ट ने दिखाई न्यू ईयर सेलिब्रेशन की खास झलक

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. आलिया भट्ट और रणबीर (Alia Bhatt and Ranbir Daughter) की नए साल की पार्टी बड़ी ही स्पेशल रही है. एक्ट्रेस फोटोज में सिल्की नाइट सूट पहने और बिना मेकअप कैरी किए दिखाई दे रही हैं. आलिया भट्ट (Alia Bhatta Photos) फोटोज में अपनी शादी वाली बालकनी में नाइट सूट पहनकर, हाथों से दिल बनाते हुए पोज करती नजर आ रही हैं.

न्यू ईयर फोटोज में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Photos) ब्लैक कलर के नाइट सूट में नजर आ रहे हैं. वहीं जितने भी गेस्ट आलिया-रणबीर की पार्टी में थे, सभी ने ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के आउटफिट्स कैरी किए थे. आलिया ने न्यू ईयर फोटोज के साथ कैप्शन लिखा, 'हैप्पी न्यू न्यू... नए साल में भरे हुए दिलों के साथ...आरामदायक पजामा...स्वादिष्ट चाइनीज और सबसे प्यारे लोग. चलो चलो नए साल के लिए तैयार हो जाओ...'

आलिया भट्ट की फोटोज देख फैंस ने पूछा ये सवाल

आलिया भट्ट (Alia Bhatt Instagram) ने जैसे ही नए साल की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की, वैसे ही उनके फैंस का सवाल आने लगा कि बेटी राहा कहां है. बता दें, आलिया भट्ट (Alia Bhatt Daughter Name) ने राहा को जन्म देने के बाद से एक बार भी बेटी की झलक नहीं दिखाई है. फैंस हर दिन आलिया भट्ट (Alia Bhatt Raha Photos) की तस्वीरों में राहा को खोजते रहते हैं लेकिन उन्हें निराशा ही मिलती है. आलिया (Alia Bhatt New Movie) और रणबीर (Rambir Kapoor New Movie) ने फैसला लिया है कि वह बेटी की प्राइवेसी का खास ध्यान रखेंगे और उसे सोशल मीडिया और लाइमलाइट से दूर रखेंगे.

