Alia को मिला दादासाहेब फाल्के अवार्ड

आलिया भट्ट (Alia Bhatt Movies) को संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है. दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने के बाद आलिया भट्ट (Alia Bhatt Photos) ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर फैंस को खुशखबरी भी दी है. आलिया (Alia Instagram) की यह फोटो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रही है और लोग एक्ट्रेस को बधाईयां दे रहे हैं.

राहा के पापा Ranbir को भी मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड

आलिया भट्ट के साथ-साथ रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Dadasaheb Phalke Awards) को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Movies) को फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor And Alia Bhatt) की जगह आलिया भट्ट ने सेरेमनी में अपने पति का अवार्ड रिसीव किया है. बता दें, रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Upcoming Movies) अपने वर्क कमिटमेंट्स के कारण मुंबई में नहीं हैं. आलिया और रणबीर दोनों ही कलाकारों को सोशल मीडिया पर नेटीजन्स बधाईयां देते नजर आ रहे हैं.

Wifey Alia Bhatt receiving RK's Dadasaheb Phalke Award on behalf of him #RanbirKapoor #AliaBhatt #DadaSahebPhalkeAwards2023 pic.twitter.com/OQ8F8Pqnem

— Ranbir Kapoor Universe (@RanbirKUniverse) February 20, 2023