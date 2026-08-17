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राहा संग आलिया भट्ट-रणबीर कपूर का सुकून भरा वेकेशन, एक्ट्रेस ने शेयर कीं अनसीन Photos; समंदर किनारे दिखा खूबसूरत नजारा

Alia Bhatt Vacation Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर और अपनी नन्ही बेटी राहा के साथ बिताए खुशनुमा पलों की पुरानी वेकेशन तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में समंदर की लहरों के बीच पूरा परिवार 'पुराने अच्छे दिनों' को याद कर रहा है. आइए तस्वीरों पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 17, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:35 PM IST
राहा संग आलिया भट्ट-रणबीर कपूर का सुकून भरा वेकेशन, एक्ट्रेस ने शेयर कीं अनसीन Photos; समंदर किनारे दिखा खूबसूरत नजारा
Image Credit: आलिया भट्ट ने शेयर की वेकेशन की अनसीन तस्वीरें

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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