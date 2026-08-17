राहा संग आलिया भट्ट-रणबीर कपूर का सुकून भरा वेकेशन, एक्ट्रेस ने शेयर कीं अनसीन Photos; समंदर किनारे दिखा खूबसूरत नजारा

Alia Bhatt Vacation Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अक्सर अपनी फिल्मों की शूटिंग से समय निकालकर पति रणबीर कपूर के साथ छुट्टियां मनाने निकल जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पुरानी वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आलिया भट्ट की इन छुट्टियों की खूबसूरत तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में उनकी बेटी राहा कपूर को समंदर के लुभावने नजारों का आनंद लेते देखा जा सकता है, जो रणबीर और आलिया के बीच आराम से बैठी है. एक अन्य फोटो में आलिया अपनी बेटी के पास सोती हुई नजर आ रही हैं, वहीं उन्होंने एक मिरर सेल्फी भी पोस्ट की है. इन पलों को याद करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा, 'पुराने अच्छे दिन, ढेर सारा प्यार और सब कुछ.'
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों ही अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में काफी व्यस्त रहे हैं. आलिया की एक्शन से भरपूर फिल्म 'अल्फा' पिछले महीने रिलीज हुई थी, जबकि रणबीर की मेगा बजट फिल्म 'रामायण' दिवाली के आसपास रिलीज होने के लिए तैयार है. अपने इस बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बीच, दोनों सितारों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया और साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए यह फैमिली वेकेशन प्लान किया.
आमतौर पर अपनी फिटनेस और फिगर का खास ख्याल रखने वाली आलिया भट्ट इस वेकेशन के दौरान अपनी डाइटिंग को भूल गई हैं. तस्वीरों से पता चलता है कि वह अपनी छुट्टियों में मनपसंद खाना खा रही हैं और फुर्सत के पलों में अपनी सेल्फी भी क्लिक कर रही हैं.
पिछले साल एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान आलिया ने साझा किया था कि राहा के आने के बाद से उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गई हैं. अब वह उन प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देती हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं, क्योंकि उनका परिवार और बेटी उनकी पहली पसंद हैं. आलिया ने यह भी बताया कि राहा अब काफी बड़ी हो गई है और वह उनके काम पर जाने या वापस आने को लेकर सवाल भी पूछती है. रणबीर और आलिया ने अप्रैल 2022 में शादी की थी और उसी साल नवंबर में उनकी बेटी राहा का जन्म हुआ था.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आलिया जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी, जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी अहम भूमिकाओं में हैं. दूसरी तरफ, रणबीर कपूर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं, जो लगभग 4,000 करोड़ रुपये के भारी बजट के साथ बनाई जा रही है. इस फिल्म का पहला हिस्सा दिवाली 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है.