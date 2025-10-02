वरुण धवन के बारे में ये क्या कह गईं आलिया भट्ट? सुनकर काजोल और ट्विंकल शॉक्ड

Kajol और ट्विंकल के शो में आलिया भट्ट और वरुण धवन पहुंचे. इन दोनों सितारों ने एक साथ खूब मस्ती मजाक किया. इस दौरान काजोल से आलिया ने वरुण को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि बयान वायरल हो रहा है.
Alia Varun in Kajol Twinkle Chat Show: सलमान खान और आमिर खान के बाद काजोल और ट्विंकल के अगले मेहमान आलिया भट्ट और वरुण धवन बनें. इस एपिसोड का एक प्रोमो आउट हो गया है जिसमें आलिया ने वरुण को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि चैट शो की होस्ट काजोल और ट्विंकल अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाईं.
आलिया और वरुण चैट शो में पहुंचे साथ
काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो का नाम 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' है. इस शो को प्रोमो में आलिया वरुण को मार्केंटिग गुरु कहते हुए दिखाई दे रही है. प्रोमो को शेयर करते हुए लिखा है- 'जिस पुनर्मिलन का हम सभी को इंतजार था, वह आ गया है. टू मच ऑनप्राइम, हर गुरुवार नया एपिसोड.' इस वीडियो क्लिप में आलिया वरुण से इतनी प्रभावित दिखीं कि उन्होंने मजाक में एक्टर को 'मार्केटिंग गुरु. कह दिया. वीडियो की शुरुआत में वरुण धवन काजोल से पूछते हैं, 'क्या यह सिंघम के साथ ट्रिकी है?'
वरुण ने की खूब मस्ती
काजोल इसका जवाब देती हैं, 'यह हमारे शो का टाइटल नहीं है. फिर आलिया कहती हैं, सिंघम के साथ ट्रिकी. यह बहुत अच्छा टाइटल है. मुझे यह पसंद है. ट्विंकल, काजोल की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, वह जिमनास्टिक करती हैं. उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है.'
वो मिस इंडिया, जिन्होंने एक रोल के लिए पार कर दी थी सारी हदें, आखिर में हुई दर्दनाक मौत
ये क्या कह गईं आलिया?
इस पर वरुण मजाक करते हुए ट्विंकल से कहते हैं, 'नहीं, नहीं, वो जिम्नास्टिक तुम्हारे लिए है. खिलाड़ी के साथ स्टंट. यह सुनकर आलिया मजाक में कहती हैं,'देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मार्केटिंग गुरु हैं.' इस पर वरुण धवन हंसते हुए कहते हैं, 'नहीं, नहीं, ये तो बस नाम हैं: सिंघम के साथ ट्रिकी और खिलाड़ी के साथ स्टंट.' शो का प्रोमो देख पता चल रहा है कि यह बहुत ही मजेदार होने वाला है.
कई फिल्मों में किया साथ काम
इस शो में आलिया भट्ट और वरुण धवन काजोल और ट्विंकल के सवालों का सामना करते दिखाई देंगे. यहां उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे. आलिया और वरुण धवन ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. यह जोड़ी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', और 'कलंक' जैसी फिल्मों में बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दी थी.
