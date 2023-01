Alia Bhatt की फिल्म RRR ने रचा इतिहास! इस कैटेगरी में जीता Golden Globe Award

RRR wins Golden Globe Awards 2023: RRR पिछले साल की सबसे शानदार और दमदार बिजनेस करने वाली फिल्मों में से एक है. साल के अंत से इस फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड्स के लिए नामांकित किया जाने लगा. बता दें कि Alia Bhatt की RRR फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड्स की तरफ अपना पहला कदम रख लिया है. बता दें कि SS Rajamouli की यह फिल्म, जो गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) में दो कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थे, एक कैटेगरी में अवॉर्ड जीत चुकी है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने किस कैटेगरी में इतिहास रचा है..

RRR ने रचा इतिहास!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसएस राजमौली (SS Rajamouli) की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर (RRR) दो कैटेगरीज में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) में नॉमिनेटेड थी. इस ग्रांड अवॉर्ड फंक्शन में यह अनाउंसमेंट हुआ है कि भारत की इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है. RRR को एक कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड दिया गया है.

And the GOLDEN GLOBE AWARD FOR BEST ORIGINAL SONG Goes to #NaatuNaatu #GoldenGlobes #GoldenGlobes2023 #RRRMovie

pic.twitter.com/CGnzbRfEPk

— RRR Movie (@RRRMovie) January 11, 2023