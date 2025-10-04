राहा के जन्म के बाद बदला आलिया भट्ट-रणबीर कपूर का रिश्ता, एक्ट्रेस ने खुद खोले कई राज

काजोल और ट्विंकल के साथ 'टू मच' का दूसरा एपिसोड जारी हो चुका है. इस शो के पहले ही एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान ने शानदार शुरुआत की. अब नए एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट की जोड़ी देखने को मिली. इस दौरान अपनी ऑन-स्क्रीन जोड़ी के लिए बेहद पसंद किए जाने वाले 'स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर' के दोनों स्टार्स ने इस शो में अपनी लाइफ के बारे में कई खुलासे किए हैं. 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के नए एपिसोड में आलिया भट्ट ने खुलासा किया कि राहा के जन्म के बाद रणबीर कपूर संग उनका रिश्ता बदल गया है.

राहा के जन्म के बाद बदला आलिया-रणबीर का रिश्ता

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बाद से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि राहा के जन्म के बाद उनके और उनके पति रणबीर कपूर के बीच का रिश्ता बदल गया है. उन्होंने कहा, 'बेटी के जन्म के बाद हमारा रिश्ता बदल गया है, अब हमारा रिश्ता बिल्कुल अलग है. अब हम एक साथ हैं. शायद पहले से कहीं ज्यादा एक साथ समय बीता पा रहे हैं.' उनके बीच बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता है. साथ ही यह भी बताया है कि रणबीर कपूर एक अच्छे इंसान हैं. इसलिए उनसे शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन है.

आलिया ने रणबीर संग अपनी बॉन्ड पर कही ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खुलासा किया कि दोनों एक-दूसरे को बहुत ट्रोल करते हैं. उन्होंने कहा, '100 पर्सेंट... मुझे उस इंसान को ट्रोल करना पसंद है, जिसे में प्यार करती हूं और वो रणबीर हैं. हम दोनों के बीच बहुत ही नेचुरल बॉन्ड है.'

जल्द ही अपने पति रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाली हैं. इसके अलावा आलिया इन दिनों यशराज के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' में शरवरी वाघ के साथ काम कर रही हैं, जिसकी शूटिंग चल रही है. वहीं, बात करें रणबीर कपूर की तो वह नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम के रूप में दिखाई देने वाले हैं. इसके अलावा, वह संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल पार्क' में भी नजर आएंगे.