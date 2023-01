Alia vs Ranbir: Raha Kapoor के जन्म के बाद पहली बार भिड़ेंगे बेबी के 'मम्मी पापा'! एक ही दिन रिलीज होगी आलिया-रणबीर की फिल्में

Alia Bhatt Second Pregnancy News: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) जिन्होंने हाल ही में, दो महीने पहले ही अपनी बेटी राहा कपूर (Raha Kapoor) को डिलीवर किया है, एक बार फिर प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिससे उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी (Alia Bhatt Pregnant Again) की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच, एक्ट्रेस एक तरफ अपने पति और एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ एक इवेंट के लिए नजर आईं वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' (Heart of Stone) की रिलीज डेट बताई गई है. बता दें कि इस साल 'राहा के मम्मी पापा' आमने सामने होने वाले हैं क्योंकि दोनों की फिल्में एक ही दिन पर रिलीज होंगी...

Alia की पहली हॉलीवुड फिल्म इस दिन होगी रिलीज

आपकी जानकारी के लिए बता दने कि आलिया भट्ट ने पिछले साल की शुरुआत में, अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' (Heart of Stone) शूट की; यह फिल्म पहली फिल्म थी जो एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी के दौरान शूट की थी. रणबीर की पत्नी ने यह भी बताया कि सेट पर सभी ने उनका काफी ध्यान रखा है. बता दें कि आलिया की ये फिल्म 11 अगस्त, 2023 को, नेटफ्लिक्स (Heart of Stone Releasing on Netflix) पर रिलीज हो रही है.

Ranbir और Alia का होगा आमना-सामना!

बता दें कि आलिया की फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं लेकिन साथ ही, वो उनके पति रणबीर कपूर की फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बेटी राहा कपूर (Raha Kapoor) की डिलीवरी के बाद रणबीर और आलिया पहली फिल्मों में आमने-सामने होंगे! बता दें कि जहां आलिया की 'हार्ट ऑफ स्टोन' नेटफ्लिक्स पर 11 अगस्त, 2023 को रिलीज हो रही है, वहीं रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना (Ranbir Kapoor Rashmika Mandanna) की फिल्म 'एनिमल' (Animal), जो संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) बना रहे हैं, थिएटर्स में 11 अगस्त, 2023 को ही रिलीज हो रही है.



