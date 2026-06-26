'बस 7 दिन...', अल्फा' की रिलीज से पहले आलिया भट्ट ने दिखाया दमदार अवतार; इंटेंस लुक देख एक्साइटेड हुए फैंस

आलिया भट्ट ने एक बार फिर अपनी अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा (Alpha) को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म से रिलेटेड अपनी नई फोटोज शेयर की हैं, जिनमें उनका दमदार और एक्शन से भरपूर अंदाज देखने को मिल रहा है.
आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो फोटो शेयर की. इनमें वो बेहद इंटेंस और फियरलेस लुक में नजर आ रही हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सिर्फ 7 दिन बाकी हैं. अल्फा 3 जुलाई से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.'
आलिया की इन फोटोज पर फैंस भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अब इंतजार करना मुश्किल हो गया है, बड़े पर्दे पर आलिया को देखने का बेसब्री से इंतजार है.' वहीं, एक अन्य फैन ने कहा, 'सिर्फ 7 दिन बचे हैं, आलिया एक बार फिर महिला एक्शन हीरो की नई पहचान बनाने जा रही हैं.'
बॉबी देओल ने शेयर किया किस्सा
इस फिल्म में विलेन का रोल कर रहे बॉबी देओल ने बताया कि एक सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें डर लग रहा था कि कहीं आलिया को चोट न लग जाए, लेकिन आलिया ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से उन्हें हैरान कर दिया. शूटिंग के दौरान जब आलिया का हाथ गलती से एक स्टंटमैन को जोर से लग गया, तो उन्होंने तुरंत उससे माफी मांगी. आलिया ने अपनी सह-कलाकार शरवरी की जमकर तारीफ की. उन्होंने शरवरी को बेहद मेहनती बताया और कहा कि उनके साथ काम करना बहुत आसान था.
YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म 'अल्फा' यश राज फिल्म्स के मशहूर जासूसी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. खास बात यह है कि यह इस यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म है, जिसमें मुख्य किरदार में दो अभिनेत्रियां हैं. यह फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.