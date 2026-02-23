‘नमस्कार...' BAFTA नाइट में छाईं आलिया भट्ट, हिंदी स्पीच ने जीता सबका दिल, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो

Alia Bhatt At Bafta Award 2026: 79 वें बाफ्टा अवॉर्ड में हॉलीवुड और बॉलीवुड समेत कई फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का जमावड़ा लगा था. वहीं इस अवॉर्ड सेरेमनी में एक्ट्रेस आलिया भट्ट भारत की ओर से प्रजेंटर बनकर शामिल हुई थीं, जहां उनकी अवॉर्ड स्पीच ने लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया.
लंदन में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स (बाफ्टा) को कल देर रात इंडिया में टेलीकास्ट किया गया, जहां फरहान अख्तर अपनी फिल्म ‘बूंग’ के नॉमिनेशन के चलते शामिल हुए थे. वहीं आलिया भट्ट भारत की ओर से अवॉर्ड प्रजेंटर के तौर पर शामिल हुई. इस अवॉर्ड नाइट पर एक्ट्रेस ग्रे साइनी बैकलेस ड्रेस में दिखाई दीं, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लेकिन आलिया भट्ट के सिर्फ स्टाइलिश लुक ने लोगों को इंप्रेस नहीं किया बल्कि उनकी स्पीच को सुनने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. एक्ट्रेस की स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
दरअसल जब आलिया एक नॉन-इंग्लिश फिल्म को अवॉर्ड देने के लिए स्टेज पर पहुंचीं, तो उन्होंने नमस्कार कहकर सभी का अभिनंदन किया. एक्ट्रेस ने अपनी स्पीच की शुरुआत हिंदी में करते हुए कहा, ‘अगला अवॉर्ड एक ऐसी फिल्म के लिए है, जो इंग्लिश में नहीं है. आप सभी अभी से ही सबटाइटल की ओर ना जाएं. मैं हिंदी में ये कह रही थी कि जो हमारा अगला अवॉर्ड है, वो एक नॉन-इंग्लिश फिल्म के लिए है.’
आलिया ने आगे स्पीच में कहा, ‘क्योंकि फिल्में तो बहुत सारी अलग-अलग भाषाओं में बनाई जाती है, लेकिन हम हमेशा जिस चीज की तारीफ करते हैं, वो है सिनेमा की भाषा और वो भाषा हम सभी अच्छे से समझते और बोलते हैं.’ उनके इन शब्दों ने इंडियन फैंस का दिल जीत लिया. आलिया की इस स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वहीं आलिया के इस अवॉर्ड नाइट के लुक की तारीफ पूरे इंटरनेट पर हो रही है, उन्होंने गुच्ची का सिल्वर बैकलेस गाउन पहना था, जिसके साथ वाइट स्टॉल को कैरी किया था.
Alia bhatt presenting the award to film not in english language at Bafta's - the winners are sentimental value pic.twitter.com/XBq6bLsCMI
— (@lordofkong) February 22, 2026
